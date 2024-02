La marca peruana experimentó un crecimiento de ventas superior al 20% al cierre de 2023, atribuido en gran medida a condiciones climáticas favorables en junio y julio. Para este año, Artika proyecta un crecimiento de doble dígito, planeando aumentar la producción en su planta en Huachipa. Además, invertirá más de S/ 750,000 en la adquisición de 2,000 congeladoras para ampliar en un 50% los puntos de venta en provincias.

Esta apuesta —la expansión en otras ciudades fuera de Lima— comenzó con fuerza en octubre del 2023 y recién se medirá el impacto en el último trimestre de este año.

“En provincia el crecimiento será progresivo. No tenemos una estrategia única sino por zona. Ciudades como Trujillo y Chiclayo, al ser destinos de verano, pueden ser más atractivas. En cambio, en Cusco, Cajamarca, Arequipa y Huancayo, la temporada alta recién empieza en junio. Además, en estos lugares tenemos mucho helado regional y artesanal”, detalla Mejía.

Por ahora no entrarán a una nueva ciudad, pero sí fortalecerán su presencia en Pucallpa. “La idea es que cuando un cliente camine por la ciudad se tope con tres heladeros Artika, por ahora no hemos logrado esa presencia como sí la tenemos en Lima”, reconoce.

El 70% de las ventas de la marca proviene de Lima. El canal ambulatorio y las bodegas son los más fuertes, seguidos de la presencia que tiene Artika en la cadena Oxxo. En tanto, la participación de provincia podría crecer para el 2025, tras llegar a cadenas pequeñas. Actualmente, tiene una alianza con la pollería Rocky’s para estar presente en sus sedes en regiones.

Artika tiene más de 25 años en el mercado. Su planta está ubicada en Huachipa. (Foto: Hugo Pérez / El Comercio)

¿Cómo mantiene su estrategia de precios?

Aunque Mejía admite que la inflación afectó el costo de producción de helados en el 2023, Artika mantiene sus precios. Su producto más caro cuesta S/ 2.50 y su presentación de litro, S/ 10. ¿Cómo logra precios más competitivos frente a la competencia?

El ejecutivo menciona dos puntos clave. Primero, los insumos base, como las frutas, se compran directamente al productor y no a distribuidores, y el lácteo es 100% importado. Segundo, el mayor margen de ganancia por helado se lo lleva el mochilero (ambulante) y luego la fábrica. ¿Esto no les genera un problema de rentabilidad? “Nos arriesgamos a eso porque tenemos un grande encima de nosotros. Con recursos propios tratamos de fortalecer el equipamiento en fábrica y adquirir activos para tratar de copar el mercado”, explica.

Para el primer trimestre del 2024, Artika alista dos nuevos lanzamientos que se mantendrán en una franja de precios “accesibles”. El primero se presentará en quincena de febrero y estará dirigido al público infantil.

Además, la marca seguirá innovando en presentaciones. El año pasado relanzó su versión en sandwich e incorporó una versión con galletas de chocolate. “Seguimos buscando frutas con un sabor intenso para no ponerle saborizantes ni colorantes. Hoy nuestro helado más vendido en el segmento de paletas de hielo es el de maracuyá; y en crema, el de lúcuma”.

¿Tienda propia?

Mejía señala que la marca mantendrá su única tienda en Arequipa, pero por ahora no hay un proyecto de expansión. En lo que sí están apuntando es en su ingreso a los supermercados. “Habíamos dejado el proyecto en stand by porque hasta hace algunos años no teníamos capacidad de ofrecer ofertas y dar descuentos en este canal; ahora sí estamos en la posibilidad de asumir este reto”, asegura Mejía.

¿Sumarán un nuevo negocio? El ejecutivo indica que siempre están evaluando nuevos proyectos (hace algunos años lanzaron su marca de snacks, pero no despegó), pero que el foco hoy está en la expansión y en el posicionamiento de la marca, por lo que una parte del capex de este año se destinará también a la estrategia publicitaria física y digital.

“Nuestra diferencia ha sido no copiar nada a nadie. Hicimos helados con sabores que nadie tomaba en cuenta, como el aguaje, la guanábana, el ron con pasas, la cerveza, y eso nos ha permitido ganar terreno en este mercado”, finaliza.

