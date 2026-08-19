El primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, anunció este miércoles su plan para ayudar a los sintecho y terminar con las personas en situación de calle para Navidad, y prometió donar parte de su salario para abordar este problema.

“Nadie debería dormir delante de una puerta o fuera de una estación”, declaró Burnham en un comunicado.

Desde que asumió el cargo el 20 de julio, Burnham se comprometió a acabar con la situación de las personas que duermen en la calle, reiterando una promesa que ya había formulado, con resultados desiguales, cuando era alcalde del Gran Mánchester.

El programa presentado en la noche del martes contará con una partida de emergencia de 102 millones de libras (unos US$ 138 millones), que se sumará a los 340 millones de libras (US$ 460 millones) ya anunciados, y será gestionado a escala local.

El primer ministro también anunció una cumbre inédita este año sobre este problema, sin precisar fecha. El objetivo declarado es conseguir que “todo el mundo tenga un lugar seguro donde estar para Navidad”.

Además, Burnham declaró a la revista Big Issue, un medio social que distribuyen personas sin hogar o en situación de precariedad, que donará el 15% de su salario a causas relacionadas con las personas en la calle.

La publicación indicó que el primer ministro británico gana cerca de 180,000 libras al año (US$ 244,000).

“No quisiera pedirle a nadie que haga algo que yo no esté dispuesto a hacer. Quiero dar ejemplo”, afirmó.

El comunicado del gobierno precisa que en el invierno británico se crearán nuevos alojamientos y servicios de apoyo en Inglaterra, siguiendo el modelo del programa “Everyone In”, puesto en marcha en marzo de 2020, al comienzo de la pandemia de covid.

Aquel programa permitió alojar a miles de personas sin hogar en hoteles y centros de emergencia.

La oenegé Shelter calificó el anuncio de “punto de inflexión”, aunque instó al gobierno a abordar el problema de la vivienda, recordando que unos 178,000 niños viven en alojamientos temporales.

Desde la oposición, los conservadores criticaron un anuncio sin un plan de ejecución “ni detalles sobre la financiación”.

Por su parte, el partido antiinmigración Reform UK calificó el compromiso del Gobierno de “poco concreto”.

En toda Inglaterra, el número de personas que duerme en la calle alcanzó en 2025 un récord de 4,793, según cifras del gobierno.

El centro de estudios Institute for Public Policy Research (IPPR) prevé que esta cifra aumente un 25% de aquí a 2030.

En términos más generales, 382,000 personas no tenían una vivienda permanente en Inglaterra en 2025, según Shelter.