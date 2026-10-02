La actualización del Esquema Nacional de Inmunizaciones abre una oportunidad para que las personas con VIH, cáncer, antecedentes de trasplante y otras condiciones de inmunosupresión accedan gratuitamente a la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) en los establecimientos públicos de salud, sostuvo la organización de pacientes Voces Ciudadanas.

La norma incluye a las personas con cáncer, sin límite de edad, una vez culminada la quimioterapia. Quienes recibieron una dosis antes de iniciar el tratamiento oncológico pueden acceder a una dosis adicional seis meses después de concluirlo.

En esa línea Voces Ciudadanas consideró necesario que el MINSA precise el esquema completo de vacunación para esta población, de acuerdo con la protección reforzada prevista para las personas con inmunosupresión.

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Precisó que la actualización del Esquema Nacional de Inmunizaciones va más allá de incorporar nuevas indicaciones en una norma técnica: reconoce que la inmunización debe proteger de manera prioritaria a quienes enfrentan una condición de mayor riesgo. Asimismo, destacó que la prevención no puede detenerse ante un diagnóstico ni depender de la capacidad de pago de cada persona.

“Esta es una excelente noticia para el país. Una política de vacunación verdaderamente inclusiva no deja atrás a quienes más requieren protección. Hoy celebramos este avance, pero el siguiente paso es llevar la norma a la práctica: con vacunas disponibles, personal informado y orientación clara para las personas y sus familias”, señaló Edson Aguilar, vicepresidente de la Iniciativa Regional Voces Ciudadanas.

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Esquema de inmunización

Para las personas con VIH de 9 a 26 años, la nueva Norma Técnica de Salud contempla un esquema de tres dosis contra el VPH. Asimismo, precisa que la tuberculosis activa no constituye una contraindicación para recibir la vacuna.

Según información del Ministerio de Salud, más de 103 mil personas reciben tratamiento antirretroviral contra el VIH en el Perú. Sus controles y visitas periódicas a los servicios de salud representan una oportunidad para informar sobre la vacuna, ofrecerla y completar el esquema de inmunización, sin trasladar a las propias personas la responsabilidad de averiguar si pueden acceder a ella.

Por su parte, las personas receptoras de un trasplante de órgano sólido pueden recibir tres dosis, a partir de los seis meses posteriores al trasplante. La actualización también contempla a quienes han recibido un trasplante de médula ósea u otros procedimientos empleados para tratar enfermedades de la sangre, con un esquema de tres dosis seis meses después del trasplante.

Exhortan a las autoridades sanitarias a garantizar la disponibilidad de vacunas, información clara y acceso sin barreras en los establecimientos públicos de salud. (Foto: Archivo GEC)

Pilar Collantes Torres, presidenta de Voces Ciudadanas, señaló que el VPH está relacionado con el 99% de los casos de cáncer de cuello uterino y también con cánceres de ano, pene, vulva, vagina y orofaringe. Por ello, ampliar la vacunación a las poblaciones de mayor riesgo constituye una medida de salud pública, equidad y prevención del cáncer que protege tanto a mujeres como a hombres.

“Los derechos no se cumplen únicamente cuando se publican en una norma. Se hacen efectivos cuando una persona llega a un establecimiento de salud, recibe información clara y respetuosa, encuentra la vacuna disponible y puede acceder a ella sin discriminación, demoras ni barreras innecesarias”, afirmó Collantes.

En esa línea, Voces Ciudadanas exhortó al Ministerio de Salud y a las autoridades sanitarias regionales a difundir activamente estas nuevas disposiciones, capacitar al personal, articular la vacunación con los servicios de VIH, oncología, hematología y trasplantes, y monitorear la disponibilidad de dosis. Asimismo, invocó a las personas comprendidas en la norma y a sus familias a solicitar orientación en sus establecimientos de salud.