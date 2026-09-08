El ministro Luis Dyer sostuvo que se apunta a un "cambio radical" en infraestructura e interconexión entre centros del Minsa. Foto: difusión
El ministro Luis Dyer sostuvo que se apunta a un "cambio radical" en infraestructura e interconexión entre centros del Minsa. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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Este martes 8 de septiembre, , aseguró ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso que su cartera reducirá a la mitad el tiempo de espera para cirugías hospitalarias.

El funcionario señaló que actualmente una cirugía en hospitales del Minsa demora, solo en Lima, 8 meses y medio. ¿La razón?

“Es importante reducir los tiempos. En el proceso de cirugía hay mucha carga administrativa. Por ejemplo, encontrar insumos para la operación, orden de compra, coordinación de las salas y disponibilidad de los doctores. Todo ese proceso demora 8 meses y medio”, explicó.

En esa línea, garantizó

“Se preguntarán, ¿por qué no un mes? Porque tenemos alta demanda en cirugías. Mejorando el tema administrativo podemos bajar rotundamente el tiempo", enfatizó.

Según el ministro Luis Dyer, el 42% de los centros de salud del Minsa no tienen internet. Foto: Contraloría
Según el ministro Luis Dyer, el 42% de los centros de salud del Minsa no tienen internet. Foto: Contraloría

“Telemedicina sí funciona”

Sobre el problema de espera prolongada para obtener una cita en los hospitales del Ministerio de Salud, Luis Dyer aclaró que , modalidad que tiene calidad de exportación, considerando que doctores peruanos “forman parte del plan Bukele” y atienden a pacientes de El Salvador a distancia.

El titular del Minsa señaló que con el plan de interconectividad e interoperabilidad que impulsan, se espera llegar a las 20 millones de consultas en los próximos 5 años.

Para ello, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) financiará “a cero costo” la primera etapa de implementación del plan de telemedicina en el Perú, junto con el respaldo de instituciones privadas.

“La primera etapa es para levantar información y ejecutar el primer piloto”, añadió.

Más planes del Minsa

Finalmente, reiteró que con la interoperabilidad se espera reducir al 50% el problema de stocks de medicamentos a nivel nacional, así como la implementación de códigos QR para canjear medicinas en las farmacias del Minsa.

Dentro de su agenda también se contempla ampliar la ratio de centros con acceso a internet, dado que el 42% no tiene este servicio.

Además, alistan una revisión de la normativa del sistema nacional de residentado médico para incorporar una compensación económica efectiva por acudir a plazas de difícil acceso, y no solo compensarlos con puntuaciones en su legajo académico.

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