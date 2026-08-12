El ministro de Salud, Luis Dyer calificó como “catastrófico” el estado financiero de la institución y cuestionó la manera en que fueron gestionados los recursos asignados al Minsa.

Señaló que si bien el presupuesto asignado debía garantizar la atención de los gastos hasta diciembre, al asumir el cargo encontró una situación financiera completamente distinta.

“Hoy, mira, en el Minsa, en ese momento, no hay dinero, se lo gastaron todo, te lo digo así abiertamente”, declaró a Exitosa.

El titular del Minsa señaló que uno de los principales cambios registrados en los últimos años ha sido el incremento del número de trabajadores de la institución. Explicó que en 2021 el ministerio contaba con alrededor de 15 mil empleados, mientras que actualmente la cifra se aproxima a los 23 mil.

Dyer también cuestionó el aumento de la proporción del presupuesto destinada al pago de remuneraciones. Según explicó, este concepto representaba alrededor del 30% del presupuesto, pero actualmente concentra el 52% de los recursos.

El ministro indicó que el sector acumula un retraso de cuatro meses en el pago de remuneraciones a su personal. Al ser consultado sobre las causas de esta situación, Dyer cuestionó la gestión de los recursos que originalmente estaban destinados a cumplir con dichas obligaciones.

“Como una persona que sabe aspectos financieros y contables, han agarrado la caja de forma irresponsable, ¿de acuerdo? Ahora, estamos en esta situación, el tema es gestionar con lo que tenemos”, expresó.

Ante este escenario, Dyer sostuvo que el Minsa debe priorizar una mejor gestión y productividad de los trabajadores que ya forman parte de la institución, en lugar de enfocarse únicamente en incrementar el número de empleados.

“Hoy tenemos 23 mil personas, correcto, subamos la productividad de esas personas, ¿de acuerdo?, para mejorar la gestión, porque hoy ya existen y hay que trabajar con ellos”, anotó.

Dyer también se refirió a las deficiencias que aún persisten en los servicios de salud, pese a los recursos asignados al sector. Al respecto, señaló que uno de los principales aspectos que deben corregirse está relacionado con la gestión administrativa.

“Porque ni un ministro anterior se ha enfocado a la gestión, a la parte administrativa, organización. Ese es el punto de quiebre”, señaló.

El ministro de salud, Luis Dyer, señaló que su gestión se ha fijado como meta obtener resultados en 100 días en cuatro problemas. Foto: Fernando Sangama / GEC

Implementará un sistema de control y supervisión de los equipos médicos

El ministro de Salud, Luis Dyer, anunció que su gestión implementará un sistema de control y supervisión de los equipos médicos de los establecimientos de salud del país y revisará los contratos de alquiler de estos aparatos, como parte de las medidas para mejorar la atención a los pacientes.

Dyer explicó que se instalará una “torre de control” que permitirá monitorear los equipos de manera remota y conocer si están operativos o permanecen apagados.

Dijo que esta herramienta permitirá identificar rápidamente por qué un equipo no funciona y exigir, cuando corresponda, su reparación o reposición a las empresas responsables, especialmente en el caso de equipos alquilados.

El ministro señaló que también solicitó a sus asesores un reporte sobre la cantidad de equipos médicos alquilados a nivel nacional y anunció que pedirá a la Contraloría revisar los contratos para determinar las empresas involucradas y detectar eventuales irregularidades.

Convocará a proveedores de primer nivel

Además, adelantó que convocará a proveedores de primer nivel para promover una mayor competencia y transparencia.

Dyer sostuvo que el Minsa enfrenta un importante retraso tecnológico y administrativo, pues todavía existen procesos manuales para gestionar compras, citas y abastecimiento.

Por ello, planteó avanzar hacia un sistema digital interconectado que incluya historias clínicas electrónicas, control de citas y sistemas que permitan al paciente recibir sus resultados de laboratorio sin realizar trámites presenciales.

El ministro de salud, Luis Dyer, señaló que su gestión se ha fijado como meta obtener resultados en 100 días en cuatro problemas.(Foto: Ministerio de Salud)

La meta de los 100 días

El ministro precisó que su gestión se ha fijado como meta obtener resultados en 100 días en cuatro problemas: el desabastecimiento de medicamentos, los largos tiempos de espera para conseguir una cita, la demora de ocho a nueve meses para una operación quirúrgica y el mal funcionamiento de los equipos médicos.

Ratificó que entre sus prioridades también figura la transformación digital del Minsa, una política de infraestructura enfocada en la construcción de postas médicas y una red de centros oncológicos regionales, así como la lucha contra la anemia en coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

En infraestructura, Dyer descartó priorizar la construcción de grandes hospitales que calificó como “elefantes blancos” y anunció que se enfocará en fortalecer el primer nivel de atención mediante postas médicas.

La propuesta contempla licitar la construcción de establecimientos por provincia e incorporar tecnología, internet y telemedicina para ampliar el acceso a los servicios de salud.

Asimismo, el ministro informó que su gestión trabaja en la preparación del sector frente al fenómeno El Niño, con la implementación de hospitales de campaña, vacunación contra el dengue y la convocatoria de brigadistas de salud.

Precisó que ya se consiguieron tres hospitales de campaña y que se gestionará la adquisición o donación de otros cuatro para atender eventuales emergencias.