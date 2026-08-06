El ministro de Salud, Luis Dyer, advirtió este jueves que de los 7,400 establecimientos de salud que administra el Minsa, el 54% no tiene internet, ni sistemas interconectados, lo que se traduce en una atención ineficiente hacia el público.

“Estamos encontrando un ministerio que tecnológicamente está en el año 95”, dijo a RPP. Según Dyer, en algunos centros de salud, incluso, se manejan copias en CD para el manejo de información.

El funcionario advirtió que está heredando un Minsa con restricciones presupuestarias. “No hay caja (...) Estamos realmente con una caja muy apretada”, acotó.

Dyer insistió en que se están cumpliendo los flujos financieros “con las justas”, y ya el ministro de Economía, Elmer Cuba, se encargará “de explicar a detalle”.

Por otro lado, reveló que el 36% del espacio del almacén en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) está ocupado por jeringas compradas en 2022 para la vacunación contra el COVID-19, las cuales están por vencer. Se adquirieron 56 millones de unidades por S/ 49 millones.

Dyer evitó nombrar responsables, pero pedirá información a la Contraloría para determinar si hubo negligencia o irregularidades en estos procesos.

Los retos para los primeros 100 días: ¿arreglarán la demora en conseguir citas?

El titular del Minsa sostuvo que una cita médica en esta red de salud puede tardar entre 4 y 5 meses. Esta demora se debe a la falta de programación, equipos médicos fuera de servicio y problemas de supervisión administrativa.

“No hay un sistema de supervisión de citas, como un call center”, refirió.

El ministro de Salud también reveló que el ministerio atraviesa una complicada situación financiera. Foto: Minsa

Dyer fue consultado sobre la meta de reducción de tiempo en conseguir una cita médica, pero evadió la respuesta, y solo atinó a decir que el 30% de las personas que piden una cita no va, lo que genera distorsiones en el sistema.

Como parte de su hoja de ruta, para los primeros 100 días garantizó que se impulsará la digitalización del Ministerio de Salud. Dyer puso como ejemplo al Hospital Dos de Mayo, en el cual ya se gestionan historias clínicas electrónicas e integran diversos servicios del establecimiento.

Para este fin, el proceso incorporará medidas de ciberseguridad para evitar hackeos y vulneración de información como sucedió en el Hospital del Niño.

Finalmente, adelantó que se fortalecerán las postas y centros de salud para atender una parte importante de la demanda y reducir la congestión de hospitales de alta complejidad.