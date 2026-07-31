Las altas temperaturas no solo pueden provocar deshidratación. El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que hacer ejercicio bajo un intenso calor también incrementa el riesgo de sufrir infartos, arritmias y otras complicaciones cardiovasculares, sobre todo en personas con enfermedades preexistentes.

El cardiólogo del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Alber Terrones Zamora, explicó que cuando una persona realiza actividad física bajo temperaturas superiores a los 30 o 35 °C, el organismo activa mecanismos para regular su temperatura corporal, lo que genera una mayor carga sobre el sistema cardiovascular.

“Esa sobrecarga reduce el flujo sanguíneo y afecta la función cardíaca, aumentando el riesgo de un infarto o de presentar arritmias”, señaló el especialista.

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El médico recomendó suspender inmediatamente el ejercicio si aparecen síntomas como mareos persistentes, visión borrosa o dolor opresivo en el pecho, ya que pueden ser señales de una emergencia médica.

¿Quiénes corren mayor riesgo?

Según el especialista, el peligro es mayor para las personas con hipertensión, diabetes o antecedentes de infartos y otras enfermedades cardiovasculares. Los adultos mayores también forman parte del grupo más vulnerable frente a las altas temperaturas.

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Recomendaciones para hacer ejercicio con calor

Para reducir los riesgos, el Ministerio de Salud aconseja:

Evitar realizar actividad física entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., cuando el calor es más intenso.

Mantener una hidratación adecuada antes, durante y después del ejercicio.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros para favorecer la regulación de la temperatura corporal.

Evitar consumir bebidas muy frías inmediatamente después de la actividad física; lo recomendable es hidratarse de manera gradual.

¿Haces ejercicio bajo el sol? Minsa advierte sobre los riesgos del calor extremo al hacer deporte. Foto: Pexels

Finalmente, el Minsa recomendó realizarse chequeos médicos preventivos antes de practicar deportes de alta exigencia, especialmente si se padece alguna enfermedad cardiovascular o metabólica.

Ante cualquier emergencia o consulta, la población puede comunicarse gratuitamente a la línea 113 Salud.