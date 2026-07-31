Un total de 32 Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) tendrán permitido usar parte de sus fondos de inversiones y reservas para ejecutar acciones preventivas frente al fenómeno de El Niño, así lo determinó la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

La medida fue establecida mediante la Resolución de Consejo Directivo N.º 028-2026-SUNASS-CD, que modifica el Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento.

En total, podrán destinar más de S/ 1,322 millones para prevención ante esta anomalía climática que, según pronósticos, sería fuerte y se extendería hasta el verano del 2027.

Con este cambio, las zonas con declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente estarán autorizadas para el uso excepcional de los recursos de inversiones y reservas.

“La modificación cobra especial importancia porque permitirá a las EPS actuar de manera preventiva protegiendo la continuidad del servicio de agua potable en beneficio de 1.6 millones de usuarios ”, indicó la Sunass.

La medida se aplicará en las siguientes EPS que operan en localidades incluidas en las declaratorias de emergencia:

Emusap Abancay Semapach Sedapar EPS Grau Emsap Chanka Emapa Cañete Sedapal Seda Ayacucho Epssmu EPS Barranca Sedaloreto EPS Marañón Sedacaj Sedachimbote Sedalib Epsel Mantaro EPS Tacna Aguas de Lima Norte Emapa Huancavelica Seda Huánuco Emapa Huaral Emapica Emapacop Moquegua Moyobamba Emapavigs Sedam Huancayo Selva Central Emapisco Emapat Emapa Pasco

¿En qué se podrán usar los fondos?

De acuerdo con la Sunass, los recursos liberados se podrán destinar a actividades excepcionales, inmediatas y necesarias para reducir el riesgo existente y fortalecer la preparación y respuesta ante el fenómeno El Niño, entre las cuales se encuentran las siguientes: