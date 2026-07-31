La Sunass autorizó que empresas de agua y saneamiento usen recursos. (Foto: Andina)
La Sunass autorizó que empresas de agua y saneamiento usen recursos. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Un total de 32 tendrán permitido usar parte de sus fondos de inversiones y reservas para ejecutar acciones preventivas frente al , así lo determinó la .

La medida fue establecida mediante la Resolución de Consejo Directivo N.º 028-2026-SUNASS-CD, que modifica el Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento.

En total, podrán destinar más de S/ 1,322 millones para prevención ante esta anomalía climática que, según pronósticos, sería fuerte y se extendería hasta el verano del 2027.

Con este cambio, las zonas con declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente estarán autorizadas para el uso excepcional de los recursos de inversiones y reservas.

La modificación cobra especial importancia porque permitirá a las EPS actuar de manera preventiva protegiendo la continuidad del servicio de agua potable en beneficio de 1.6 millones de usuarios”, indicó la Sunass.

La medida se aplicará en las siguientes EPS que operan en localidades incluidas en las declaratorias de emergencia:

  1. Emusap Abancay
  2. Semapach
  3. Sedapar
  4. EPS Grau
  5. Emsap Chanka
  6. Emapa Cañete
  7. Sedapal
  8. Seda Ayacucho
  9. Epssmu
  10. EPS Barranca
  11. Sedaloreto
  12. EPS Marañón
  13. Sedacaj
  14. Sedachimbote
  15. Sedalib
  16. Epsel
  17. Mantaro
  18. EPS Tacna
  19. Aguas de Lima Norte
  20. Emapa Huancavelica
  21. Seda Huánuco
  22. Emapa Huaral
  23. Emapica
  24. Emapacop
  25. Moquegua
  26. Moyobamba
  27. Emapavigs
  28. Sedam Huancayo
  29. Selva Central
  30. Emapisco
  31. Emapat
  32. Emapa Pasco

¿En qué se podrán usar los fondos?

De acuerdo con la , los recursos liberados se podrán destinar a actividades excepcionales, inmediatas y necesarias para reducir el riesgo existente y fortalecer la preparación y respuesta ante el fenómeno El Niño, entre las cuales se encuentran las siguientes:

  • Construcción y reforzamiento de infraestructura de protección de los sistemas de agua potable y saneamiento frente a inundaciones o huaicos.
  • Limpieza y remoción de sedimentos en captaciones y otras infraestructuras.
  • Adquisición de grupos electrógenos, motobombas, tanques móviles, equipos potabilizadores y materiales para la reparación de redes.
  • Compra de insumos químicos para la operación de los sistemas.
  • Alquiler de maquinaria, equipos y personal para la atención de emergencias.
  • Contratación de combustible para garantizar la operación continua de plantas e infraestructura crítica, entre otras.

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