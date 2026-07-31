Ideas para impulsar la transición laboral en esta segunda mitad del año

Estamos en la segunda mitad del año y a muchas personas que se encuentran en transición laboral podría generarles una suerte de nerviosismo al sentir que el tiempo avanza y el cierre del año está cerca. En esta edición de 20 en Empleabilidad, Jimena Díaz, gerente de Consultoría de LHH Perú, comparte algunas ideas y recomendaciones para quienes se encuentran en transición laboral durante esta segunda mitad del año.

Entre sus principales recomendaciones, destaca que la transición laboral debe verse como un proceso de transformación. “Cada semana del programa debe convertirse en un espacio de aprendizaje, de reflexión y de una nueva lectura del entorno, que nos permita comprender los cambios que se están dando en el mundo. Es una oportunidad para desarrollar nuevas competencias y prepararse para dar el siguiente paso profesional”, señaló.

Asimismo, recomienda alinear el objetivo laboral con el proyecto de vida y de familia. Para ello, es importante conectar la búsqueda de empleo con un propósito de largo plazo, que trascienda la obtención de un nuevo puesto y permita construir una carrera profesional coherente con las metas personales y familiares.

“Anímate. Estamos en un buen momento del año. Dale mayor aceleración e intensidad a tu transición de carrera y, mejor aún si estás bien acompañado en este propósito”, concluyó.