Tres consejos para fomentar la seguridad psicológica de tu equipo

En contextos de incertidumbre, como cambios organizacionales, transformaciones digitales o escenarios económicos complejos, algunos líderes creen que el miedo impulsa el desempeño. Sin embargo, ocurre lo contrario: las personas entran en modo de supervivencia, reducen su capacidad para analizar, aprender e innovar, evitan expresar desacuerdos y dejan de señalar riesgos, justo cuando las organizaciones más necesitan esas capacidades.

En esta edición de 20 en empleabilidad, Carolina Ferrer, consultora asociada de LHH Perú, explica qué es la seguridad psicológica y comparte tres recomendaciones para que los líderes promuevan un entorno de confianza dentro de sus equipos.

La seguridad psicológica es la creencia compartida de que un equipo es un espacio seguro para expresar ideas, hacer preguntas, reconocer errores o discrepar sin temor a represalias.

En ese sentido, Ferrer recomienda conocer las necesidades de seguridad psicológica propias y del equipo. En situaciones de incertidumbre planificar acciones que consideren las necesidades de seguridad psicológica identificadas, como por ejemplo siempre comunicar con transparencia. Asimismo, invita a los líderes a fomentar la participación de sus colaboradores mediante preguntas, escuchar activamente y valorar todas las opiniones, incluso aquellas que plantean puntos de vista diferentes.