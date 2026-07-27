Macroconsult reconoce –tal como ha informado Gestión–, que esta anomalía climática ya ha causado estragos en distintos sectores.

Por ejemplo, en agricultura, señaló que la aceituna, limón, mango y uva ya fueron afectados por El Niño. En tanto, ya se registran algunos problemas en la agroexportación, “pero los precios podrían compensar la caída”. Aun así, “luego de una caída por el FEN, la producción agrícola podría más que recuperarse el siguiente año”.

En la pesca, El Niño afecta la disponibilidad de anchoveta y limita el desempeño pesquero y, en el transporte, las lluvias intensas interrumpieron el flujo vehicular en la costa norte. Además, el retail moderno enfrenta riesgos operativos ante eventos climáticos extremos.

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Proyección 2027: los escenarios y riesgos para el Perú

Con ello en mente, Macroconsult compartió con Gestión sus cálculos para el 2027. El escenario de riesgo es un fenómeno de El Niño que se intensifica en el Pacífico central y el calentamiento también se acelera frente a la costa peruana. Además, el mayor riesgo para la actividad productiva estaría asociado a intensas lluvias.

La proyección es clara: “Un FEN extremo restaría hasta 2 puntos porcentuales (pp) al crecimiento” el próximo año, después de restar alrededor de 0.5 pp en el 2026. Además, elevaría la presión inflacionaria.

En concreto, el impacto negativo de El Niño costero sobre el PBI podría oscilar entre US$ 4 mil millones y US$ 8 mil millones en el 2027 , según se trate de un escenario fuerte o extremo, respectivamente. Cabe detallar que esta cifra corresponde al flujo de la producción (PBI) y no al stock de la economía, ya que este último se contabiliza después de la ocurrencia de El Niño, como un recuento de daños.

En detalle, el próximo año se podría restar hasta 24.3 puntos al PBI pesca y 2.5 puntos al PBI agrícola, en un escenario extremo.

Esta situación nos lleva a preguntarnos si estamos mejor preparados, esta vez, para enfrentar las lluvias y huaicos que suelen darse como consecuencias de El Niño durante el verano. Sobre ello, Macroconsult da algunas advertencias.

Por ejemplo, recordó que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) absorbió a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), pero la mayoría de las obras siguen bajo responsabilidad de gobierno subnacionales. Además, un menor presupuesto podría poner en riesgo la ejecución de proyectos de prevención.

A lo último mencionado se suma que solo entre 2024 y 2025 se culminó únicamente 9 proyectos de soluciones integrales y, actualmente, proyectos de prevención y construcción de drenajes se mantienen rezagados en la zona norte del país.

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La necesidad: acelerar inversiones

Por Eduardo Jiménez, jefe del Sistema de Información at Macroconsult

EDUARDO JIMENEZ, MACROCONSULT

Desde la creación del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en el 2017, el Estado ha ejecutado cerca de S/ 27 mil millones, equivalente al 53% de los recursos previstos para este proceso. Como era esperable, la mayor parte de la inversión se ha destinado a obras de protección contra inundaciones y defensas ribereñas, principalmente en la costa norte del país.

No obstante, desde el 2025 se observa una reducción significativa de los presupuestos asignados a estas intervenciones, lo que ha ralentizado el avance de los proyectos. Entre los componentes más rezagados destacan las obras de protección de ciudades, especialmente las vinculadas al control de quebradas y a los sistemas de drenaje pluvial, muchos de los cuales permanecen aún en etapa de diseño.

A pocos meses del inicio de la temporada de lluvias, el próximo Gobierno enfrentará el desafío de acelerar estas inversiones para reducir la vulnerabilidad de zonas ya conocidas y evitar que se repitan los impactos observados durante el 2017.