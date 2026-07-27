Fuertes lluvias golpean el Perú. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión
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Whitney Miñán
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En su último reporte, la Comisión multisectorial encargada del estudio del fenómeno de El Niño (Enfen) mantuvo un estado de “alerta” y pronosticó que El Niño costero continúe hasta abril del 2027. Además, “es muy probable que el evento continúe de magnitud fuerte; sin embargo, no se descarta la magnitud extraordinaria, hacia finales de este año”.

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