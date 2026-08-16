Un dron violó este domingo el espacio aéreo rumano y fue derribado por uno de los dos cazas F-18 españoles del despliegue de la OTAN en Rumanía que en ese momento estaban en el aire, en misión de vigilancia, informó el Ministerio de Defensa del país balcánico en un comunicado.

El dron, procedente de Moldavia, fue detectado por radar a las 04:44 hora local (01:44 GMT) entrando en el espacio rumano a 24 kilómetros al norte de la ciudad de Galati (sureste de Rumanía) y fue derribado 17 minutos después, a las 05:01 horas, por uno de los aviones que habían despegado de la base de Kogalniceanu, indica la nota.

Despegue preventivo

Tras la detección del aparato no tripulado, “dos cazas F-18 españoles, que ya habían despegado preventivamente, recibieron autorización para atacar”, declaró el ministro de Defensa, Radu Miruta, en redes sociales.

La intercepción y posterior destrucción del dispositivo se produjo sobre una zona despoblada, entre las localidades de Baleni y Cudalbi, en el condado de Galați.

Un dron de largo alcance durante su ensamblaje en un taller de la empresa Fire Point, fabricante de los drones de ataque profundo FP-1 y los drones de ataque FP-2, en una ubicación no revelada de Ucrania, el 29 de enero de 2026. (Foto de Serhii Okunev / AFP).

El ministro felicitó tanto a los pilotos españoles como al personal del centro de mando rumano por el éxito de la operación. Asimismo, recordó que Rumanía —miembro de la OTAN y de la Unión Europea que comparte más de 600 kilómetros de frontera con Ucrania— cuenta con el respaldo de sus aliados para la defensa de su territorio.

“Vigilancia, reacción rápida y solidaridad aliada: estas son las garantías concretas de nuestra seguridad”, subrayó Miruța.

Nave venía de Ucrania

En declaraciones a la cadena Antena 3, el titular de Defensa precisó que el dron había ingresado en Moldavia procedente de Ucrania antes de cruzar la frontera rumana, espacio en el que permaneció volando unos 15 minutos.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, más de treinta drones, en su mayoría rusos, han violado el espacio aéreo rumano. El de este domingo es el cuarto aparato derribado en territorio rumano desde finales de julio.

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El consejero de Seguridad Nacional de la Presidencia rumana, Marius Lazurca, ha enviado este domingo un mensaje de agradecimiento a España.

“¡Gracias, España! Tan solo un día después de participar en las celebraciones y ejercicios del Día de la Armada Rumana, un F-18 Hornet de la Fuerza Aérea Española derribó un dron que había entrado en el espacio aéreo rumano", escribió Marius Lazurca en la red X.

El consejero presidencial agradeció a Madrid su contribución a la protección del espacio aéreo rumano mediante el contingente de 200 militares españoles, con cazas F-18 y helicópteros, desplegado desde principios de este mes, y hasta diciembre, en Rumanía en el marco de la OTAN.

Elaborado con información de la Agencia EFE