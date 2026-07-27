Vladímir Putin. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó este lunes a Occidente de recurrir a “métodos terroristas” al no poder derrotar a Rusia “en el campo de batalla”, en alusión a los ataques con drones ucranianos contra objetivos en la retaguardia rusa.

dijo al dirigirse a los diputados de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, reunidos en el Kremlin.

Putin se refería al apoyo de los países europeos a los ataques enemigos contra factorías militares, refinerías o almacenes de comercio electrónico en territorio ruso.

Rusia reponderá “con firmeza” cualquier acción hostil

“Nuestro pueblo multinacional ha respondido a las pruebas históricas, a la agresiva presión exterior con unidad interna. Siempre ha sido así y es, precisamente, lo que está ocurriendo ahora”, señaló.

Según denunció el mandatario ruso, desde el comienzo de la guerra en Ucrania a finales de febrero de 2022, Occidente puso en marcha su “maquinaria rusófoba a toda marcha” e intentó provocar «la división» en la sociedad al tratar de “estrangular” la economía y el sistema financiero y bancario del país.

Putin subrayó que el sistema político ruso “está dispuesto a defender el país y está capacitado junto a la sociedad para responder con firmeza a cualquier acción hostil”.

También se mostró convencido que los diputados prestarán atención a la hora de aprobar el próximo presupuesto trienal tanto a la defensa nacional, que representa un 40% del gasto total, como a los programas sociales.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. (Foto: AFP)
El presidente de Rusia, Vladimir Putin. (Foto: AFP)
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Putin abre la puerta a “congelar” la guerra

Aunque más de dos tercios de los rusos abogan por un fin de las hostilidades, según los sondeos, Putin volvió a insistir en que los soldados rusos que combaten en el país vecino desde hace casi cuatro años y medio “son apoyados por todo el pueblo, toda la sociedad”.

“Lograremos nuestros objetivos y juntos haremos todo por la victoria, por Rusia”, dijo.

Precisamente, el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, llamó este pasado sábado a Putin a congelar la guerra en Ucrania durante una reunión en la ciudad siberiana de Omsk.

“Quizá haya llegado el momento de congelar este conflicto y volver a la ‘Fórmula de Estambul 2.0’, dado que allí se lograron resultados significativos”, dijo.

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La opinión de los analistas

Según los analistas internacionales, los exitosos ataques ucranianos contra infraestructuras críticas en Rusia han hecho que Putin renuncie a hacer cualquier concesión territorial en unas eventuales negociaciones de paz con Kiev, estancadas desde febrero.

Tanto Rusia como Estados Unidos han dado por obsoletos los compromisos alcanzados en agosto de 2025 en la cumbre de Anchorage entre Putin y el presidente estadounidense, Donald Trump.

Con información de EFE

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