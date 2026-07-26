La presencia del fenómeno El Niño en años anteriores provocó la pérdida del 60% de la producción nacional de granos andinos. Para este año, se espera una caída incluso más pronunciada.

Así lo señaló la presidenta de la Mesa Técnica de Granos Andinos de Cusco y gerente de la Central Agroandina, Soraida Condori, quien estimó que la producción de estos alimentos podría disminuir hasta en un 80%.

El protagonismo de los granos peruanos

En detalle, indicó que las constantes variaciones climáticas están propiciando el uso de agroquímicos en la producción de quinua orgánica cultivada en zonas altoandinas. Por ello, señaló que han solicitado la intervención del Estado para desarrollar un programa de investigación e innovación que permita afrontar esta situación.

“El Perú cuenta con granos andinos capaces de resistir determinadas condiciones adversas; sin embargo, lo que se avecina será muy difícil, no solo por la escasez de agua, que ya se percibe, sino también por los efectos del cambio climático sobre estos cultivos, especialmente en la producción orgánica” , sostuvo.

Condori destacó también que el Perú es uno de los principales productores y exportadores de granos andinos. Sin embargo, advirtió que en el país aún no se reconoce plenamente el valor nutritivo y nutracéutico de estos productos.

Al respecto, manifestó que los granos pueden contribuir no solo a resolver los problemas económicos de los agricultores, sino también a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los niños. En ese sentido, propuso implementar un programa nacional de consumo.

“El Estado ha promovido el consumo de pescado, papa, queso, café, cacao y carne de cerdo, y en todos los casos se han obtenido resultados positivos. Esperamos que estas iniciativas puedan replicarse para fomentar también el consumo de granos andinos”, concluyó.