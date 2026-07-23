Antes de llegar al agricultor, las nuevas tecnologías son evaluadas en centros de investigación y parcelas demostrativas. (Foto: Pexels)
Antes de llegar al agricultor, las nuevas tecnologías son evaluadas en centros de investigación y parcelas demostrativas. (Foto: Pexels)
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Camila Vera
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Beijing, China.- A lo largo de la historia, producir arroz ha sido sinónimo de inundar los campos; no obstante, la próxima revolución podría estar en una nueva forma de cultivarlo. En vista de que el agua en Perú se convierte en un recurso escaso por temporadas, China propone un modelo que replantea desde el riego hasta la fertilización.

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