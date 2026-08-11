El Ministro de Salud, Luis Dyer, informó que su sector trabaja en una serie de medidas que permitirían reducir entre 30% y 50% el tiempo que actualmente deben esperar los pacientes para obtener una cita médica en los hospitales.

Explicó que las citas en los establecimientos de salud tienen actualmente un tiempo de espera promedio de entre cuatro y cuatro meses y medio. Con las medidas que se vienen implementando, este periodo podría reducirse hasta aproximadamente dos meses o dos meses y medio.

Dyer señaló que esta meta forma parte de los cambios que el Minsa espera concretar durante los primeros 100 días de gestión, junto con mejoras en el acceso a medicamentos y en los procesos administrativos y operativos del sector, detalló la Agencia Andina.

El camino para reducir el tiempo de espera

Una de las principales medidas será la transformación digital del Minsa. Según Dyer, actualmente el ministerio tiene sistemas tecnológicos con alrededor de 30 años de antigüedad y no cuenta con una plataforma integral de control de operaciones.

En el caso de las citas médicas, el ministro indicó que se implementará un sistema que permita hacer seguimiento a los pacientes que las solicitan y confirmar su asistencia.

Dijo que esta medida busca enfrentar uno de los problemas detectados por el sector: alrededor del 30% de las personas que obtienen una cita finalmente no se presentan.

Actualmente, según explicó, no existe un mecanismo que permita enviar recordatorios o contactar a los pacientes para confirmar su asistencia, por ejemplo, mediante WhatsApp. La implementación de este sistema permitiría aprovechar mejor las citas disponibles y reducir los tiempos de espera.

En declaracones a Willax, Dyer sostuvo que el objetivo es que este sistema de citas esté implementado dentro de los próximos 100 días. La transformación digital también permitirá mejorar el seguimiento de otros procesos relacionados con la atención de los pacientes.

Minsa implementará una “torre de control”

Otra de las medidas anunciadas es la implementación de una denominada “torre de control”, que permitirá monitorear desde un punto central la situación de los principales equipos médicos de los hospitales del país.

El ministro explicó que este sistema podría contar con entre 30 y 50 pantallas y funcionar las 24 horas del día, con indicadores de los hospitales a nivel nacional.

La plataforma permitirá conocer, por ejemplo, si los equipos de resonancia magnética, tomógrafos y máquinas de rayos X están operativos. Mediante mecanismos de control electrónico se podrá detectar si un equipo deja de funcionar y generar una alerta para que el área responsable intervenga.

Ministro de Salud anunció que en los próximos 100 días se implementarán cambios para agilizar las citas. (Foto: Ministerio de Salud)

Medicamentos tardan hasta 45 días en llegar

El ministro cuestionó los problemas logísticos que afectan la distribución de medicamentos. Indicó que actualmente un pedido puede demorar entre 30 y 45 días en llegar a una región o a un hospital y que, en algunos casos, incluso llega de manera incorrecta o no llega.

Dyer atribuyó estos retrasos a problemas operativos y logísticos, entre ellos deficiencias en la planificación de las compras, sobrestock y dificultades para proyectar las necesidades de los establecimientos de salud.

Detalló que el Minsa maneja un almacén con medicamentos valorizados en alrededor de S/1,850 millones, mientras que unos S/485 millones permanecen en almacenes sin llegar oportunamente a los pacientes.

Informó que, del total de compras anuales de medicamentos, aproximadamente el 30% corresponde a productos oncológicos.

Investigan compra de 56 millones de jeringas

Entre los casos detectados durante las visitas a establecimientos de salud, Dyer mencionó el de 56 millones de jeringas adquiridas en 2022 por alrededor de S/ 49 millones y que están próximas a vencer.

Indicó que el consumo de este tipo de jeringas es de aproximadamente 10,000 unidades al año, por lo que el Minsa analiza alternativas para evitar que el material termine siendo destruido.

Revisan alquiler de equipos médicos

Dyer también informó que se detectó un resonador magnético que permanecía sin funcionar en un establecimiento de Huachipa, pese a que el equipo era alquilado por S/ 350,000 mensuales.

Según el ministro, el contrato tiene una duración de cuatro años, lo que representa un costo cercano a S/16.8 millones. De acuerdo con la información que recibió, la compra de un equipo similar podría costar entre S/5 millones y S/6 millones.

Dyer señaló que se solicitará información sobre el contrato y la empresa involucrada para determinar quién lo suscribió y si existen penalidades por la inoperatividad del equipo.

Minsa priorizará postas médicas

El ministro anunció además que su gestión priorizará el fortalecimiento de las postas médicas como primera línea de atención y no impulsará nuevos proyectos hospitalarios, aunque aseguró que los hospitales que ya están en proceso de construcción serán culminados.

Dyer estimó que existe la posibilidad de trabajar de manera inmediata en unas 3,000 a 4,000 postas a nivel nacional. La estrategia contempla focalizar las necesidades por provincia y utilizar herramientas de georreferenciación para determinar dónde se requiere construir nuevos establecimientos.

También planteó que las postas cuenten con ambulancias y consideró más eficiente recurrir al sistema de renting, de modo que la empresa contratada se encargue del mantenimiento y otros servicios asociados a las unidades.

Dyer estimó que existe la posibilidad de trabajar de manera inmediata en unas 3,000 a 4,000 postas a nivel nacional. FOTOS: VIOLETA AYASTA / GEC

Lucha contra la anemia será otra prioridad

Dyer indicó que esta afecta aproximadamente al 35% de los niños de 0 a 36 meses a nivel nacional, mientras que en regiones como Loreto y Puno los indicadores superan el 40%.

El ministro sostuvo que la estrategia debe comenzar desde la madre gestante y no recién cuando nace el niño. Para ello, señaló que el Minsa trabaja de manera conjunta con los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social y de Vivienda.

Dyer afirmó que las medidas forman parte de una estrategia de transformación del sector que busca que las mejoras no dependan de una gestión específica, sino que permitan establecer sistemas y mecanismos de seguimiento que continúen funcionando cuando cambien las autoridades.