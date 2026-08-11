De acuerdo con información del Gremio de Salud de la La Cámara de Comercio de Lima (CCL), EsSalud adeuda aproximadamente S/382 millones a las empresas asociadas al gremio, monto correspondiente de los años 2024, 2025 y lo que va de 2026. Al considerar a las empresas agrupadas en otros gremios empresariales del sector, la deuda acumulada supera los S/400 millones.

Ante esta situación la CCL instó a EsSalud a cumplir con el pago de la deuda pendiente con sus proveedores, una situación que afecta la sostenibilidad financiera de las empresas que abastecen de medicamentos e insumos médicos al sistema de salud.

Los retrasos en los pagos generan un impacto directo en las empresas, al afectar su liquidez y capacidad operativa, además de comprometer el abastecimiento oportuno de medicamentos para la atención de los usuarios de EsSalud, expresó la CCL.

Frente a esta situación, el gremio planteó medidas concretas, entre ellas, establecer un cronograma de pago de las deudas pendientes y la instalación de una mesa técnica entre EsSalud y los gremios empresariales, que permita identificar riesgos y adoptar acciones oportunas para garantizar la continuidad del abastecimiento.

Gremio de Salud de la CCL solicita acciones urgentes para garantizar el abastecimiento oportuno de medicamentos e insumos médicos. Foto: GEC.

Asimismo, el gremio empresarial reiteró la necesidad de impulsar una reestructuración integral de EsSalud, orientada a fortalecer la gestión institucional, mejorar la eficiencia del gasto público y establecer mecanismos transparentes y efectivos para el cumplimiento de las obligaciones con los proveedores.

En esa línea la Cámara de Comercio de Lima reiteró su plena disposición al diálogo y a trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones que fortalezcan la gestión de EsSalud y mejoren la eficiencia del sistema.