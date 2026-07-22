IBT Group, que ya tiene a su cargo los hospitales Alberto Barton (Callao) y Guillermo Kaelin (Villa María del Triunfo) desde 2010, reconoció a Gestión que sus nuevos acuerdos con el EsSalud para operar dos nosocomios más bajo Asociaciones Público-Privadas (APP) enfrentan complicaciones. Por ahora, impiden definir una fecha de sus inicios operativos.

En detalle, se trata de dos hospitales especializados, uno en Piura y otro en Chimbote, que les fueron adjudicados en 2023 y cuyo contrato se firmó al año siguiente. Desde entonces, los proyectos enfrentan complicaciones. Aquí los motivos.

Sin plazos por ahora

El contrato de los dos proyectos se firmó el 3 de julio de 2024. Cuando ocurrió, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) fue clara con el cronograma.

Se trata de APP cofinanciadas al 100% por el EsSalud, cuyas concesiones deben durar 20 años: tres de ellos se destinarían a desarrollar el expediente técnico, construcción e implementar equipamiento, plazo que debería estar hoy en curso; mientras que los 17 restantes serían para la operación y mantenimiento. Sin embargo, ello ha quedado en pausa.

Según Agueda Amaya, gerente general de IBT Group, los proyectos caminan, pero sus cronogramas no están corriendo como se planteó inicialmente por falta de acuerdo en varios puntos. Esto evita que, por el momento, no haya fecha de entrega clara y exista riesgo de aplazar los tiempos originales.

“Sí, existe la posibilidad de ajustar los cronogramas mientras no se completen algunos hitos técnicos, administrativos y contractuales pendientes. En proyectos hospitalarios de esta complejidad, definir fechas de entrada en operación sin haber cerrado esos aspectos podría generar expectativas poco realistas. Por ello, en este momento, no sería responsable comprometer una fecha definitiva“, explicó.

Las trabas en cada caso son distintas. En el caso de Piura, el proyecto enfrenta falta de abastecimiento de agua. En Chimbote, aún no se completa el saneamiento físico legal del terreno. Por ello, IBT ha propuesto al EsSalud dos adendas para sincerar los plazos.

Representación de cómo se verá el Hospital de Chimbote. | Foto: IBT Group.

La más avanzada es la de Chimbote. El hospital aquí requería una autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), porque su terreno estaba cerca al aeropuerto. Superado esto, su adenda ya está en evaluación del EsSalud, acompañado de ProInversión.

“En Chimbote, la firma de la adenda es importante porque permitirá adecuar los plazos contractuales al tiempo efectivo de la etapa preoperativa. Durante el periodo de suspensión, el plazo de la concesión continuó computándose“, refirió Amaya.

En Piura, la situación con la adenda va más lenta. Según IBT, si bien será necesario un ajuste contractual de ese tipo, aún deben completar el estudio del pozo exploratorio, que fijará la solución final para el abastecimiento de agua y alcantarillado, crucial para el hospital.

Amaya agregó que la falta de habilitaciones urbanas y otros permisos también frenan el nosocomio y la adenda misma. “Sin estas precisiones, no sería responsable cerrar una [adenda] que no refleje las condiciones reales del proyecto”, recalcó.

EsSalud, un concedente en crisis

Como es conocido, el EsSalud tiene que lidiar con esta situación mientras afronta otros problemas en diversos frentes. Sumada a la alta rotación en su máxima dirección, hay evidentes deterioros en la calidad de sus servicios.

Según el propio Jaime Moreno, presidente ejecutivo del EsSalud desde hace poco más de un mes, el desabastecimiento de medicamentos superaba el 55% cuando asumió el cargo y conseguir una cita, en servicios con alta demanda, puede tomar hasta 197 días.

Ante esto, Moreno dijo que, luego de una evaluación de 45 días que aún no vence, podrían declarar al EsSalud en emergencia. Vale decir que, conscientes de esto, en abril, la Comisión de Trabajo del Congreso ya había aprobado un dictamen que propuso lo mismo, aunque se acabó la legislatura sin que pase al Pleno.

Sin embargo, se agregó un dato clave en el análisis congresal: la pérdida operativa del EsSalud ascendió a S/ 224.7 millones hasta abril, lo que representó una disminución de 38% (S/ 140 millones) respecto al mismo periodo del 2025 (S/ pérdida de 364.7 millones).

Agueda Amaya, Gerente General de IBT Group. Foto: IBT Group.

Gestión buscó a Moreno para saber cómo evitará que esto dilate el futuro de los proyectos hospitalarios en Piura y Chimbote, pero al cierre de esta edición, no atendió nuestras consultas.

Por su parte, Amaya de IBT evitó afirmar o descartar algún incumplimiento del EsSalud como concedente (contraparte en las APP) en los contratos de los hospitales Barton y Kaelin. Eso sí, reiteró que son conscientes de que la entidad atraviesa “desafíos importantes”.

“Este contexto hace aún más necesaria una articulación sólida entre el sector público y el privado. Nuestra posición no es cuestionar públicamente a la institución, sino contribuir con soluciones, fortalecer la confianza entre las partes y trabajar sobre objetivos comunes: continuidad del servicio, calidad de atención y desarrollo de los proyectos pendientes”, comentó.

Kaelin y Barton mantienen modelo único

Los complejos hospitalarios Kaelin y Barton son dirigidos por IBT bajo el modelo de “bata blanca”, es decir, la gestión integral en salud. Esto incluye no solo la infraestructura y servicios de apoyo, sino la misma atención médica.

Bajo ese esquema, IBT destacó que la figura sigue dando resultados. En 2025, superaron los 2.3 millones de atenciones, destacando más de 20 mil cirugías y 537 mil atenciones de emergencia. El Barton alcanzó un 93% de satisfacción global, Kaelin 94%, y la disponibilidad de medicamentos se mantuvo en 99%. Cifras que contrastan fuertemente con las del propio EsSalud.

Los proyectos en Piura y Chimbote, sin embargo, no serán bata blanca, sino gris y verde, respectivamente, con una inversión referencial de US$ 567 millones. Esto quiere decir que el privado se hará cargo de servicios de apoyo no asistenciales y clínicos, como la limpieza, diagnóstico por imágenes y banco de sangre, entre otros.

Hospitales Guillermo Kaelin (izquierda) y Alberto Barton (derecha). Fotos: IBT Group.

Según datos de ProInversión, no hay en cartera proyectos bata blanca. Hacia 2028, se trabajan 11 iniciativas por US$ 4,094 millones. Casi todas en bata gris, verde o por definir. Consultada por esta realidad, Amaya indicó que la ausencia de nuevas APP como Kaelin o Barton tiene varias razones.

A las limitaciones presupuestales, se suma la propia naturaleza social del sector salud, lo que demanda que las APP sea estructurada cuidadosamente. “Más allá de discutir un modelo específico, el reto principal es fortalecer la confianza entre actores públicos y privados en todos los niveles. Es indispensable para desarrollar proyectos sostenibles”, apuntó la gerente de IBT.