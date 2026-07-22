EsSalud tiene que lidiar con esta situación mientras afronta otros problemas en diversos frentes. | Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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En el último quinquenio, que arrancó con Pedro Castillo y está a semanas de terminar, el Seguro Social de Salud (EsSalud) ha tenido más de 10 presidentes ejecutivos. Y un reflejo de esta inestabilidad es que puede afectarse sus acuerdos con empresas privadas.

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