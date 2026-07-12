Adriana Salazar, gerente general de Roche Diagnóstica para Perú y Ecuador , sostuvo que, pese al complejo contexto político que atravesó el país durante el primer semestre del año, el negocio ha mantenido su estabilidad gracias a la continuidad de sus operaciones tanto en el sector público como privado.

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"Este primer semestre ha sido un poco convulso por la situación política que vive el Perú. Sin embargo, la salud no espera. Nosotros trabajamos tanto en el ámbito público como privado. Somos una empresa suiza con bastante solidez y líderes en el mercado diagnóstico del Perú, lo que nos da estabilidad", afirmó a Gestión.

En ese sentido, explicó que los principales contratos de la compañía no se han visto afectados. "Mantenemos la continuidad de los servicios, principalmente con el Ministerio de Salud y otras instituciones. Sí hemos tenido algunos retrasos en algunas ejecuciones, pero han estado dentro de lo previsto y planificado“, precisó.

Adriana Salazar, gerente general de Roche Diagnóstica para Perú y Ecuador, afirma que la compañía busca duplicar el acceso de los pacientes a tecnologías de diagnóstico mediante alianzas con los sectores público y privado. Foto: GEC / Eduardo Cavero

Detrás de la detección: lo que hace Roche Diagnóstica en Perú

Para entender la estrategia de la empresa, Salazar contó el papel que cumple Roche Diagnóstica dentro del grupo Roche. A diferencia de la división farmacéutica, dedicada al desarrollo de medicamentos, esta unidad se especializa en reactivos y equipos para laboratorios clínicos . "Todo lo que implica el diagnóstico de una muestra de sangre, por ejemplo, pasa por tecnologías como las que nosotros proveemos“, comentó.

La ejecutiva indicó que la estrategia de la compañía se concentra en cuatro áreas prioritarias: oncología, enfermedades infecciosas, enfermedades cardio metabólicas y neurología. "Estas son las áreas que, hacia 2030 y 2050, ejercerán una mayor presión sobre los sistemas de salud, por lo que estamos enfocando allí nuestra innovación y desarrollo“, expresó.

En el país, la empresa participa en distintos programas del sistema público de salud, entre ellos el tamizaje de cáncer de cuello uterino, el programa nacional de HIV y las pruebas de inmunohistoquímica para la detección de cáncer. Además, abastece pruebas de rutina —como colesterol, triglicéridos, hormonas, hematología y coagulación— tanto al sector público como al privado.

Otro de los pilares de su estrategia es la transformación digital del diagnóstico. "También estamos en el área de patología, que está muy vinculada a la inteligencia artificial. Todas estas pruebas se conectan a sistemas de información que permiten entregar datos más rápidos y certeros para la toma de decisiones clínicas“, relato.

Con esta estrategia, Roche Diagnóstica busca consolidar su expansión en el mercado peruano. "Tenemos una expectativa de crecimiento de doble dígito. El año pasado superamos los S/ 200 millones en ventas en la división diagnóstica“, señaló Salazar. En concreto, la unidad proyecta incrementar su facturación entre 10% y 15% este año, lo que llevaría sus ingresos a alrededor de S/ 230 millones (US$ 67.2 millones) . No obstante, la ejecutiva enfatizó que la meta trasciende los resultados financieros.

" Nuestro propósito es duplicar el acceso de los pacientes a estas tecnologías. De nada sirve la innovación si no llega a las personas. Buscamos romper barreras geográficas, culturales y de género “, afirmó.

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La prueba molecular de autotoma para detectar el virus del papiloma humano (VPH) ya está disponible en el Perú y busca ampliar el acceso al tamizaje de cáncer de cuello uterino, especialmente entre mujeres con dificultades para acudir a un establecimiento de salud. Foto: Roche

Las palancas de crecimiento de Roche Diagnóstica

Para alcanzar el crecimiento de entre 10% y 15% proyectado para este año, Roche Diagnóstica apuesta por ampliar el acceso a las pruebas que ya comercializa en el país, incorporar nuevas tecnologías y fortalecer soluciones digitales para los laboratorios. "Nuestro enfoque es aumentar el acceso. Queremos que las pruebas que ya existen lleguen a más geografías y que la población conozca que están disponibles no solo en el sector privado, sino también en el público", mencionó la directiva.

La innovación también alcanzará el campo de la neurología. Salazar adelantó que Roche trabaja para introducir en el mercado peruano una prueba en sangre para apoyar el diagnóstico del Alzheimer, una tecnología que ya fue presentada a nivel global y que se encuentra en proceso de aprobación regulatoria en el país . "Esperamos tenerla disponible lo antes posible, posiblemente a fines de año. Será un avance importante porque facilitará un diagnóstico más oportuno para los pacientes y un mejor apoyo para sus familias y para el sistema de salud", indicó.

Otro de los pilares de crecimiento será la patología digital, una solución que combina automatización, digitalización e inteligencia artificial para agilizar el diagnóstico del cáncer. Esta tecnología, agregó, permite digitalizar las láminas de biopsias para que especialistas ubicados en cualquier parte del mundo puedan analizarlas de forma remota. Además, incorpora algoritmos que reducen el tiempo de evaluación.

"Procesos que antes podían tomar entre 45 minutos y una hora hoy pueden realizarse en dos o tres minutos. Eso acelera el diagnóstico y permite que el paciente inicie su tratamiento mucho antes“, sostuvo. Como referencia, mencionó un caso implementado en Colombia, donde el tiempo promedio para confirmar un diagnóstico oncológico pasó de 80 a 10 días gracias al uso de esta red digital de patología. ”Al final, esos días que se ganan son días de vida para el paciente. Ese es el impacto que buscamos generar con la innovación en diagnóstico“, afirmó.

En cuanto a la composición de su negocio en el Perú, Salazar señaló que la operación mantiene un equilibrio entre ambos segmentos, con una ligera mayor participación del sector público. " Alrededor del 55% corresponde al sector público y el 45% al privado . Más que enfocarnos en uno u otro, nuestro propósito es ampliar el acceso mediante alianzas con ambos sectores“, indicó.

La alta directiva añadió que la capacidad de innovación de la compañía está respaldada por la inversión global de Roche en investigación y desarrollo. "Roche destina alrededor de US$ 15,000 millones de dólares al año a investigación y desarrollo. Esa innovación llega también al Perú; los productos que lanzamos a nivel mundial también están disponibles para los pacientes peruanos“, aseveró.

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El crecimiento esperado para Roche Diagnóstica también responderá al fortalecimiento de su amplio portafolio. " Contamos con más de 5,000 productos . Los dispositivos que hemos mencionado son algunas de nuestras principales apuestas, pero también contamos con soluciones digitales, sistemas de información para laboratorios, patología digital y pruebas que se realizan cerca del paciente", reiteró.

También destacó el desarrollo de la línea Near Patient Care, que agrupa pruebas realizadas en el consultorio médico para orientar rápidamente la atención del paciente antes de derivarlo al laboratorio. "Estas pruebas no sustituyen al laboratorio clínico, pero permiten que el médico tenga una guía inmediata para identificar una condición y decidir con mayor rapidez el tratamiento o los exámenes complementarios que el paciente necesita“, indicó.

Esta unidad representa alrededor del 10% del presupuesto de la división y proyecta un crecimiento cercano al 20% durante este año .