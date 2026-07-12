La compañía busca ampliar el acceso a tecnologías de diagnóstico en el país mediante nuevas pruebas, digitalización e innovación aplicada a la medicina preventiva. Foto: Roche
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Karen Guardia Quispe
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Con más de ocho décadas de presencia en el mercado local, la suiza Roche avanza en su objetivo de democratizar el diagnóstico. A través de su división Roche Diagnóstica, enfocada en medicina preventiva y equipamiento para laboratorios clínicos, la compañía busca ampliar el acceso a tecnologías de detección temprana y proyecta cerrar el año con un crecimiento de doble dígito en Perú. Frente a estos objetivos, ¿qué planes se ha trazado para el 2026?

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