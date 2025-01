Por ejemplo, este es el caso de Pacífico Salud, el cual tiene un plan a implementar en el 2025, de modo de preservar el crecimiento que vienen reportando sus negocios de seguros y prestaciones. Dentro de su estrategia, no solo está seguir ampliando su red de clínicas, centros médicos y laboratorios, sino también captar el segmento de ticket bajo con nuevos servicios.

En diálogo con Gestión, el CEO de Pacífico Salud, Guillermo Garrido-Lecca, adelantó que en el 2025, la inversión de la compañía se ubicará en US$ 17 millones, mayor a la de los dos años anteriores, que rondaba entre US$ 8 y US$ 9 millones. El mayor desembolso se explicaría por la ejecución de su proyecto de ampliación de SANNA Clínica San Borja, el cual demandará entre US$ 10 y US$ 12 millones, así como otras expansiones en centros médicos que van a implementar.

Adicionalmente, en Arequipa —donde cuentan con una clínica— tienen planeado abrir un nuevo centro médico para atender a otro segmento de la región. Actualmente, la red SANNA cuenta con cinco clínicas, ocho centros clínicos y servicios ambulatorios a nivel nacional.

Por su parte, Clínica San Pablo se alista para iniciar obras en lo que será su duodécima clínica, exactamente en la zona en Chancay, cerca del terminal multipropósito. La compañía prevé realizar el proyecto sobre un área de 2,000 metros cuadrados (m2) que albergará 13 pisos y un helipuerto, con una inversión de S/ 50 millones.

“Estamos con los planos (del proyecto) y avanzando los trámites, de modo de empezar a finales del 2024 o inicios del 2025, con proyección a que esté culminado antes de los 18 meses. La clínica constará de 38 consultorios médicos, emergencia adultos y pediátrica, UCI; centro de imágenes, centro quirúrgico, centro endoscópico, centro oftalmológico, centro odontológico, laboratorio, salud ocupacional, medicina física y rehabilitación, entre otras especialidades”, adelantó Manuel Marroquín, gerente comercial corporativo de Clínica San Pablo.

En tanto, la Clínica Médica Cayetano Heredia, con sedes en los distritos de San Martín de Porres (SMP) y Lince, retoma sus planes de expansión en el 2025. El gerente general del establecimiento, Héctor Quezada, indicó que el proyecto consiste en la implementación de un nuevo piso hospitalario con 25 camas adicionales y la construcción de una nueva torre de consultorios externos en un área contigua a su clínica de SMP.

“A partir de 2025 se proyecta un crecimiento en infraestructura hospitalaria y de consultorios externos de US$ 8 millones, en adición al presupuesto en equipamiento médico, En dicha área se estima destinar US$ 4 millones, que incluye un resonador magnético adicional”, señaló el representante.

Asimismo, indicó que una vez se amplíen las capacidades de sus sedes actuales, iniciarán un plan de expansión hacia otros distritos, considerando que su proyecto más ambicioso es desarrollar una nueva sede hospitalaria al sur de Lima, específicamente, en el distrito de Santa María; ello, en el período 2028-2030.

Finalmente, Clínica Internacional, con el objetivo de convertirse en el establecimiento con mayor capacidad hospitalaria del sector viene ejecutando una nueva torre de servicios, la cual se estima inicie operaciones los primeros meses del 2026.

Alfredo Guerreros, director médico corporativo de Clínica Internacional, quien prefirió mantener en reserva el monto de la inversión, sostuvo que el proyecto incluye la incorporación de 250 camas nuevas, elevando el potencial hospitalario (de camas) en 75%. Con relación a las “camas críticas” (cuidados de alta complejidad), este proyecto contempla que más del 20% van a estar dedicadas a este tipo de cuidados, tanto de adultos como de niños, superior al promedio. “Creemos que vamos a poder atender más de 30,000 hospitalizaciones al año”, añadió el representante.

Entre lanzamientos y expansiones

En el plan de inversiones y proyectos a ejecutar con miras al 2025, los laboratorios tampoco se quedan atrás. Santiago Cerna, gerente general de Elifarma, señaló que en el segundo semestre del próximo año, la firma lanzará una nueva línea de 10 a 12 productos orientados a atender enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. Actualmente, la empresa se ha posicionado en dos unidades de negocio: productos antianémicos con vitaminas y productos respiratorios.

Cerna explicó que la decisión de entrar en este segmento se debe a un análisis estratégico de las necesidades del mercado peruano, así como a la búsqueda de nuevos nichos de crecimiento. “Este es un paso importante en nuestra diversificación, y estamos seguros de que estos productos serán bien recibidos en el mercado”, indicó.

Por su parte, la farmacéutica Gedeon Richter Perú, enfocada en salud femenina, apunta al lanzamiento de Ryeqo, un tratamiento oral para endometriosis y miomatosis uterina que fue introducido con éxito el año pasado en Europa.

“Queremos que en el 2025 se den tres lanzamientos, pero como concreto es Ryeqo, los otros dos productos que son extensiones del tratamiento de endometriosis y fertilidad, están sujetos aún a la obtención de permisos y el cumplimiento de algunas regulaciones”, precisó María Isabel Caraballo, gerenta de Mercadeo de la firma.

La inversión en Marketing dispuesta para la introducción en el mercado local de Ryeqo es de aproximadamente US$ 150,000, incluyendo en este desembolso también a Drovelis —anticonceptivo de estrógeno natural que reduce efectos secundarios—, incorporado en el 2024 a la cartera de productos de Gedeon Richter en Perú.

Y en el caso de los laboratorios, Suiza Lab, con 19 sedes entre Lima y provincias, busca en el 2025 abrir unas nueve sucursales más y llegar a los 28 puntos, incluyendo consultorios y tomas de muestra en otros centros médicos aliados.

Claudia Gianoli, gerente general de Suiza Lab, sostuvo que la estrategia es seguir ingresando como aliados de laboratorios en clínicas y hospitales, por lo que actualmente se encuentran en conversaciones con varias de ellas para poder instalarse, sobre todo en las periferias de la capital.

“En este momento estamos en la clínica San Juan de Dios, San Camilo y otras más, Sin embargo, estamos pensando ingresar a una clínica de Trujillo y tenemos planeado llegar a otras”, explicó la representante

La inversión prevista para el 2025 en nuevas sedes será de aproximadamente S/750,000. Además, entre las nuevas inauguraciones también se considera ingresar a clínicas estéticas y de urología.

