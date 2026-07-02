EsSalud. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, descartó que el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) vaya a ser eliminado y aseguró que la institución pondrá en marcha un nuevo modelo de atención orientado a brindar un servicio integral a los adultos mayores que reciben atención en sus viviendas.

“Nunca he dicho que Padomi vaya a desaparecer. Al contrario, es un programa muy importante. Yo mismo he sido beneficiario con mis padres y sé lo que significa para una persona adulta mayor que no puede desplazarse hasta un establecimiento de salud”, señaló a Canal N.

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Moreno precisó que los cambios estarán enfocados en garantizar una atención integral para cada paciente, especialmente considerando que la mayoría de los adultos mayores presenta varias enfermedades simultáneas.

AFIN solicitó a EsSalud mantener la continuidad de Padomi Delivery para garantizar el acceso a medicamentos de adultos mayores vulnerables. Foto: Andina.
AFIN solicitó a EsSalud mantener la continuidad de Padomi Delivery para garantizar el acceso a medicamentos de adultos mayores vulnerables. Foto: Andina.

Atención personalizada

El funcionario explicó que actualmente muchos pacientes reciben únicamente la visita de un especialista para tratar un problema puntual, sin considerar el resto de sus condiciones médicas.

, manifestó.

Añadió que el nuevo esquema buscará identificar las necesidades específicas de cada asegurado para diseñar tratamientos diferenciados según su edad, estado de salud y grado de dependencia.

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Cambios desde este viernes

Moreno adelantó que el nuevo modelo comenzará a implementarse desde este viernes, mediante una reorganización del trabajo de los equipos médicos.

Indicó que también se incorporará el uso del Modelo de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor (MAN), herramienta desarrollada por el Ministerio de Salud, con el fin de evaluar de manera más completa la condición física y emocional de los pacientes.

explicó.

Asimismo, señaló que Padomi deberá capacitar a los familiares o cuidadores más cercanos para que puedan identificar oportunamente signos de alarma y colaborar en el seguimiento del tratamiento.

El presidente de EsSalud sostuvo que otro de los objetivos será optimizar el uso de los recursos públicos destinados al programa. “No se trata de salir por salir o de gastar combustible sin planificación. Tenemos recursos limitados y debemos utilizarlos de manera eficiente para atender realmente las necesidades de los pacientes”, indicó.

En ese sentido, anunció que se reforzará la supervisión de las visitas domiciliarias y de la ejecución de los tratamientos para garantizar que los asegurados reciban medicamentos, equipos e intervenciones médicas completas.

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