El nuevo presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno Eustaquio, reconoció que la institución atraviesa una situación de crisis en distintos frentes.

Moreno indicó que, en sus primeros ocho días al frente de EsSalud, logró identificar problemas relacionados con el abastecimiento de medicinas, el funcionamiento de equipos médicos y la gestión de los servicios de salud.

“Hay una crisis financiera, crisis de operación de los servicios”, afirmó. en RPP.

Indicó que se evalúará la posibilidad de solicitar una declaratoria de emergencia una vez se realice un diagnóstico de gestión que viene realizando desde que asumió el cargo el pasado 10 de junio y que culminará en 45 días.

Desabastecimiento de medicamentos supera el 55 %

El presidente de EsSalud indicó que una de las principales dificultades detectadas es el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en diversas regiones del país.

Ante ello indicó que ha dispuesto inicialmente la entrega de S/ 117 millones para que los establecimientos de salud en todo el país adquieran medicamentos, insumos y materiales médicos. Además, adelantó que se prevé movilizar otros S/ 100 millones durante los próximos días.

“Desabastecimiento de más del 55 % en todo el Perú es inaceptable. Y todos pensamos que era un tema presupuestal, pero al primer día hemos movido 117 millones y en esta semana pienso mover 100 millones más. O sea, hay presupuesto”, remarcó.

Explicó que dichas compras deberán ejecutarse en un plazo de 30 días y señaló que actualmente se viene supervisando el avance de este proceso.

“Han empezado a comprar hace 5 días al 17% en todo el Perú. Esto hace que uno empiece a salir con todo mi equipo que me acompaña, un conjunto de profesionales de experiencia y que no aprendan, sino que nos ayuden a esta maratón que son de 45 días”, dijo.

Consultado sobre las constantes quejas de asegurados por demoras en citas médicas, exámenes y procedimientos especializados, el presidente de EsSalud reconoció que existen problemas acumulados durante varios años. Foto: GEC.

Espera de las citas

Consultado sobre las constantes quejas de asegurados por demoras en citas médicas, exámenes y procedimientos especializados, el presidente de EsSalud reconoció que existen problemas acumulados durante varios años.

Indicó que las demoras en la programación de citas alcanzan hasta 197 días en determinados servicios con alta demanda.

Asimismo, informó que uno de los objetivos inmediatos de su gestión es poner en funcionamiento equipos médicos adquiridos anteriormente que permanecían sin operar.

Una de las primeras acciones para dicho propósito fue la puesta en marcha de un tomógrafo axial computarizado de 160 cortes en el Hospital Rebagliati, así como el impulso a la operatividad de equipos de gammagrafía y cineangiografía.

“Tenemos programado hasta los 45 días hacer funcionar equipos que hemos comprado el año pasado y no están en funcionamiento”, señaló.

Sobre los afiliados reconoció que existen diferencias en los registros internos de la institución, con reportes que oscilan entre 11 y 12 millones de asegurados, por lo que dispuso revisar la información de la Gerencia Central de Aseguramiento para determinar la cifra exacta.

Asimismo, respecto a denuncias de posibles irregularidades vinculadas al funcionamiento de equipos médicos, Moreno señaló que no cuenta con evidencias para afirmar que existan prácticas de ese tipo dentro de EsSalud. No obstante, afirmó que la institución mantiene mecanismos de control y vigilancia mediante su Oficina de Integridad y del Órgano de Control Institucional.

“Existe la política anticorrupción. Nosotros implementamos mecanismos de control y ello no se va a permitir en ningún momento”, manifestó.