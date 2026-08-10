Cada vez más personas consultan a la inteligencia artificial antes de invertir, según Netixis IM. Especialistas explican cuáles son sus principales limitaciones y cuándo conviene recurrir a un asesor financiero. Composición: Gestión
Cada vez más personas consultan a la inteligencia artificial antes de invertir, según Netixis IM. Especialistas explican cuáles son sus principales limitaciones y cuándo conviene recurrir a un asesor financiero. Composición: Gestión
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Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

La inteligencia artificial (IA) también se está consolidando como una herramienta de consulta para inversionistas: desde la construcción de portafolios y selección de acciones o ETF, hasta la comparación de alternativas de renta fija y oportunidades inmobiliarias.

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