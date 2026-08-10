No obstante, el avance de esta herramienta —la IA generativa— genera preocupación entre los expertos en finanzas, ya que las respuestas generadas por algoritmos son tomadas como asesoría profesional, lo cual puede afectar el patrimonio de los usuarios .

A nivel regional, el 49% de los millennials y el 40% de la generación X prefiere el asesoramiento digital en vez del tradicional presencial, y cerca de la mitad confía en los algoritmos al recibir un asesoramiento financiero.

Lo que la IA aún no puede hacer por tus finanzas

Según Natixis IM, el 71% de los asesores peruanos considera que los inversionistas asumen riesgos innecesarios al recurrir a un agente de IA para tomar decisiones financieras. ¿La razón? La IA carece de inteligencia emocional.

José Luis León, country manager para Perú y Colombia de Natixis IM, sostiene que la inteligencia artificial “no puede mirar a los ojos a un inversionista, comprender sus inquietudes más profundas ni cumplir con un deber fiduciario”.

El 90% de los asesores peruanos informa que los clientes están inquietos por la incertidumbre actual del mercado, por lo que desean tener más dinero en efectivo. Narrativas y especulaciones los llevan a tomar decisiones apresuradas a un clic de distancia.

León añade que la principal preocupación es la calidad de los prompts que las personas introducen en los sistemas de IA, así como la propensión de la IA a generar resultados erróneos.

Inversionistas corren riesgos al depender de la IA para decisiones financieras en tiempos de incertidumbre. Foto: Andina

“Si bien los algoritmos pueden procesar datos a la velocidad del rayo, carecen por completo de la inteligencia emocional necesaria para guiar a un cliente en medio de la volatilidad del mercado”, advierte.

¿Qué pérdidas puede evitar un asesor humano y la IA no?

Jose Bueno, CCO en Inversiones.io Gestión Patrimonial, comenta que los asesores humanos aportan mayor valor en los periodos de incertidumbre y cambios estructurales, como por ejemplo: fusiones y adquisiciones; inversiones en situación de dificultad financiera; reformas regulatorias, transiciones políticas; sucesión familiar y transacciones en el mercado privado.

“Los asesores experimentados también reconocen los sesgos conductuales. Pueden identificar cuándo los clientes toman decisiones impulsadas por las emociones durante períodos de optimismo excesivo o pánico en el mercado”, enfatiza a Gestión.

Bueno coincide en que el principal riesgo reside en creer que la confianza es igual a la precisión, ya que la IA generativa, a pesar de los análisis persuasivos, puede arrastrar data incompleta o desactualizada; sumado a que no posee análisis a nivel de cartera, lo que eleva el riesgo de concentración, exposición cambiaria, duración o correlación sectorial en una cartera existente.

“La IA recomienda inversiones basándose en rentabilidades históricas atractivas o métricas de valoración, sin observar la liquidez, calidad de gobernanzas, riesgos legales, implicaciones fiscales o riesgo de ejecución”, sintetiza.

Expertos recuerdan que la inteligencia artificial es una herramienta útil para el análisis financiero, pero no reemplaza la experiencia humana en momentos de alta volatilidad o cambios estructurales del mercado. Foto: difusión

El rol de la IA entre asesores financieros

A pesar de no cumplir con los criterios esenciales al tacto humano, la IA no quedará marginada del negocio de asesores. Según Natixis IM, hacia el 2030, el 38% de los asesores peruanos prevé que las herramientas mejoradas para inversionistas autónomos serán su mayor competencia, y un 28% cree que lo dejará fuera del negocio.

De momento, el 39% de los profesionales utiliza IA para análisis de carteras y de riesgo; el 41%, para portales de clientes y herramientas de planificación; y el 17%, para pronósticos como la planificación de vida de un cliente.

León recuerda que el 79% de los asesores financieros cree que la IA tiene un largo camino por recorrer para consolidarse, lo que demuestra que estamos “en los inicios de la transformación”.

“Al integrar estas herramientas en su práctica diaria de pronóstico y análisis, los asesores de Perú y el resto de la región están mejorando activamente sus capacidades para satisfacer las exigencias de un mercado en constante cambio”, soslaya.