Lima será, del 19 al 22 de agosto, el principal punto de encuentro de las industrias del plástico, envases, empaques, embalajes, reciclaje y gestión de residuos de la región. Durante esos cuatro días se desarrollarán en simultáneo la 11.ª Expo Plast Perú, la Pack Perú Expo y la 2.ª Eco Perú Expo, junto con los congresos internacionales especializados de packaging, reciclaje y residuos, consolidando un espacio estratégico para la innovación, los negocios y el intercambio de conocimiento.

El evento, que se realizará en la Villa Complejo Ferial (Panamericana Sur, km 19, Lima), espera recibir a más de 20 mil visitantes profesionales, quienes podrán conocer las últimas tecnologías, soluciones y tendencias presentadas por más de 600 empresas expositoras, de las cuales el 34 % son nacionales y el 66 % internacionales, con una importante presencia de compañías provenientes de China y otros mercados líderes del sector.

La realización conjunta de estas ferias responde al crecimiento que experimentan las industrias del plástico, el packaging y el reciclaje en el Perú, impulsadas por la creciente demanda de soluciones más eficientes, competitivas y sostenibles para sectores como alimentos, agroindustria, exportaciones, farmacéutica, cosmética, construcción, impresión y comercio.

Un sector que aporta a la economía nacional

Actualmente, la industria del plástico representa el 0,5 % del Producto Bruto Interno (PBI) y aporta el 3,7 % del sector manufacturero. Además, genera más de 32 mil empleos directos, de los cuales cerca de seis mil corresponden a mujeres.

El sector está conformado por aproximadamente 2.800 empresas formales, siendo el 93,6 % micro y pequeñas empresas, mientras que cerca del 80 % se concentra en Lima, seguida por Callao, Arequipa y La Libertad.

Este escenario ha convertido al Perú en un mercado atractivo para fabricantes internacionales de maquinaria, tecnología, materias primas y soluciones industriales que buscan fortalecer su presencia en América Latina.

Packaging: una industria clave para el crecimiento de múltiples sectores

La industria de envases, empaques y embalajes cumple un papel estratégico en el desarrollo económico del país. Productos como cajas de cartón, envases flexibles, sachets, bandejas, vasos, cubiertos descartables, frascos de vidrio, latas metálicas y soluciones para alimentos, farmacéutica y cosmética forman parte de una cadena productiva indispensable para el comercio moderno.

El crecimiento de actividades como el food delivery, la agroexportación, la industria alimentaria y la logística exige envases con mayores estándares de seguridad, eficiencia, innovación y sostenibilidad.

En ese contexto, Pack Perú Expo reunirá a los principales proveedores de maquinaria, materiales, tecnología y servicios para el procesamiento y packaging, promoviendo soluciones orientadas a la economía circular y la innovación industrial.

Como parte de esta feria se desarrollará el II Congreso Internacional de Packaging, donde especialistas nacionales e internacionales abordarán temas como ecopackaging, ecodiseño, packaging inclusivo, compostabilidad, impresión inteligente, gestión del color, normativas para envases en contacto con alimentos e Industria 5.0, entre otros temas que marcan la agenda global del sector.

El desafío pendiente del reciclaje

El crecimiento industrial también plantea importantes retos ambientales. Cada año el Perú genera más de 8 millones de toneladas de residuos municipales, pero únicamente 2,72 % es valorizado. Además, cerca del 39 % de los residuos termina en botaderos informales.

Actualmente el país dispone de 103 rellenos sanitarios operativos, aunque se estima que serían necesarios al menos 375 para atender adecuadamente la demanda nacional.

Asimismo, solo el 33,6 % de las municipalidades implementa programas de segregación en la fuente, mientras que más del 56 % de los residuos corresponde a materia orgánica que podría transformarse en fertilizantes o biogás mediante una infraestructura adecuada.

Frente a esta realidad, Eco Perú Expo buscará promover tecnologías, soluciones y modelos de negocio que contribuyan a fortalecer la economía circular y mejorar la gestión integral de residuos en el país.

En el marco de esta feria, se desarrollará el 4.º Congreso Internacional de Reciclaje y Residuos los días 20 y 21 de agosto, que reunirá a representantes de los ministerios del Ambiente y de la Producción, así como a especialistas nacionales e internacionales, investigadores, autoridades, empresarios, emprendedores y académicos para debatir los desafíos y las oportunidades de la gestión sostenible de residuos sólidos.

Una plataforma internacional de negocios

La realización conjunta de Expo Plast Perú, Pack Perú Expo y Eco Perú Expo fortalece un ecosistema donde convergen fabricantes, distribuidores, proveedores tecnológicos, compradores, instituciones públicas, universidades y especialistas internacionales, convirtiendo a Lima en el principal punto de encuentro de estos sectores durante agosto.

Las ferias son organizadas por Ferias en Perú, junto con la Asociación Peruana de la Industria Plástica (Apiplast), la Asociación de Packaging del Perú (Apack), los Comités de Plásticos y de Economía Circular de la Sociedad Nacional de Industrias, la Asociación Gremial Unión de Impresores del Perú (Agudi), entre otras instituciones.

Las actividades se desarrollarán del 19 al 22 de agosto, entre la 1:00 p. m. y las 8:00 p. m., en la Villa Complejo Ferial, ubicada a la altura del kilómetro 19 de la Panamericana Sur, al costado de la Universidad Científica del Sur.

“Hoy el Perú se ha convertido en un mercado estratégico para las industrias del plástico, el packaging y el reciclaje. La realización conjunta de estas tres ferias internacionales responde a la necesidad de integrar toda la cadena de valor en un solo espacio, donde fabricantes, proveedores, transformadores, recicladores, autoridades y académicos puedan generar negocios, conocer las últimas tecnologías y debatir los desafíos que enfrenta el sector en materia de competitividad y sostenibilidad. Esperamos recibir a más de 20 mil profesionales que encontrarán una oferta tecnológica de primer nivel y oportunidades concretas para impulsar el desarrollo de sus empresas y de la industria nacional”, señaló Gabriel Gechelin, gerente de contenido de Ferias en Perú.

Reportaje publicitario