Petroperú: Directorio saliente habría acelerado reorganización antes de ser removido. Foto: América TV/Cuarto Poder
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Redacción Gestión
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entidad encargada de liderar la reestructuración integral con la asesoría de la consultora internacional Deloitte, en un contexto donde se debate cómo rescatar financieramente a la petrolera estatal.

Aunque el equipo de transferencia del nuevo gobierno pidió prudencia administrativa al día siguiente, el proceso continuó.

Luego, el 6 de agosto,

Los cambios se aprobaron con rapidez, ya que, según los informes técnicos, estos fueron tramitados de manera acelerada incluso durante el feriado nacional del 23 de julio.

Precisamente ese día, un requerimiento para evaluar la viabilidad legal de la propuesta fue emitido a las 10:51 p. m. y, un minuto después, se firmó el informe técnico que respaldaba el nuevo organigrama.

directamente del directorio, incluyendo Auditoría Interna, Riesgos y Prevención de Lavado de Activos.

Los cambios también presuntamente se incluyeron modificaciones en aumentos salariales.

Antes de aprobarse la nueva estructura, la administración saliente retiró a funcionarios que impulsaban austeridad y colaboraban con ProInversión, entre ellos la gerenta general Rita López y el responsable de Finanzas.

Cabe precisar que el 5 de agosto se formalizó la nueva estructura, pero al día siguiente los directivos que la promovieron fueron removidos. La nueva gestión de Oliver Stark Preuss deberá decidir qué medidas revierte y cuáles investiga para frenar las pérdidad de la empresa estatal.

La nueva gestión de Oliver Stark Preuss deberá decidir qué medidas revierte y cuáles investiga para frenar las pérdidad de la empresa estatal. Foto: Difusión
La nueva gestión de Oliver Stark Preuss deberá decidir qué medidas revierte y cuáles investiga para frenar las pérdidad de la empresa estatal. Foto: Difusión

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