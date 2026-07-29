Fenpetrol pide al nuevo gobierno revisar la gestión de Proinversión en Petroperú. Foto: Andina.
Fenpetrol pide al nuevo gobierno revisar la gestión de Proinversión en Petroperú. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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y que se verifique si las medidas aplicadas cumplieron los objetivos de los Decretos de Urgencia 010-2025 y 003-2026.

evalúe tanto la eficacia de las decisiones como el uso de los recursos públicos destinados a la reorganización patrimonial.

Según indicó Fenpetrol, esto no ha generado resultados públicos verificables en eficiencia operativa, gestión corporativa o desempeño financiero.

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sino que también determine las posibles responsabilidades derivadas de la utilización de dichos recursos.

“Desde la perspectiva de los trabajadores, la reestructuración incorporó nuevas restricciones administrativas que dificultaron la toma de decisiones y redujeron la capacidad de respuesta de la empresa frente a un mercado altamente competitivo”, indicó la federación a través de un comunicado.

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, lo que mantiene a la Nueva Refinería de Talara operando alrededor del 50% de su capacidad.

Como consecuencia de estas limitaciones, señaló que cuatro buques tanque permanecen fondeados en la bahía de Bayóvar a la espera de autorización para descargar, generando sobrecostos diarios por sobrestadía que agravan la situación económica de la empresa.

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Ante ello, el gremio propuso que una nueva etapa de modernización incluya una auditoría forense independiente para identificar responsabilidades administrativas, de gestión y de gobernanza relacionadas con el deterioro financiero de la compañía.

puedan presentar información técnica y operativa que, según señalan, contribuiría a una evaluación objetiva de la reestructuración.

“El gremio insiste en que no se opone a una modernización de Petroperú, siempre que esta tenga como objetivo fortalecer la empresa, mejorar su gestión y preservar su papel estratégico dentro de la seguridad energética del país”, puntualizó el pronunciamiento.

La federación solicitó al ministro Elmer Cuba una audiencia para que representantes de los trabajadores puedan presentar información que, según señalan, contribuiría a una evaluación de la reestructuración. Foto: EFE
La federación solicitó al ministro Elmer Cuba una audiencia para que representantes de los trabajadores puedan presentar información que, según señalan, contribuiría a una evaluación de la reestructuración. Foto: EFE

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