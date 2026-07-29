La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizar una revisión integral de la actuación de ProInversión en la reestructuración de Petroperú y que se verifique si las medidas aplicadas cumplieron los objetivos de los Decretos de Urgencia 010-2025 y 003-2026.

La federación sostuvo que el proceso no logró los resultados esperados y planteó que el Ejecutivo evalúe tanto la eficacia de las decisiones como el uso de los recursos públicos destinados a la reorganización patrimonial.

Uno de los principales puntos es el uso de S/ 86,4 millones transferidos por el Ministerio de Energía y Minas a ProInversión para la reorganización patrimonial. Según indicó Fenpetrol, esto no ha generado resultados públicos verificables en eficiencia operativa, gestión corporativa o desempeño financiero.

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En ese contexto, el gremio pidió que el MEF no solo evalúe el cumplimiento de las metas de la reestructuración, sino que también determine las posibles responsabilidades derivadas de la utilización de dichos recursos.

“Desde la perspectiva de los trabajadores, la reestructuración incorporó nuevas restricciones administrativas que dificultaron la toma de decisiones y redujeron la capacidad de respuesta de la empresa frente a un mercado altamente competitivo”, indicó la federación a través de un comunicado.

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Fenpetrol advirtió que la empresa mantiene serias restricciones financieras y afirmó que la falta del aval comprometido para fortalecer la liquidez impide comprar oportunamente petróleo crudo, lo que mantiene a la Nueva Refinería de Talara operando alrededor del 50% de su capacidad.

Como consecuencia de estas limitaciones, señaló que cuatro buques tanque permanecen fondeados en la bahía de Bayóvar a la espera de autorización para descargar, generando sobrecostos diarios por sobrestadía que agravan la situación económica de la empresa.

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Ante ello, el gremio propuso que una nueva etapa de modernización incluya una auditoría forense independiente para identificar responsabilidades administrativas, de gestión y de gobernanza relacionadas con el deterioro financiero de la compañía.

A su vez, como parte de sus pedidos, la federación solicitó al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, una audiencia para que los representantes de los trabajadores puedan presentar información técnica y operativa que, según señalan, contribuiría a una evaluación objetiva de la reestructuración.

“El gremio insiste en que no se opone a una modernización de Petroperú, siempre que esta tenga como objetivo fortalecer la empresa, mejorar su gestión y preservar su papel estratégico dentro de la seguridad energética del país”, puntualizó el pronunciamiento.