Provías Nacional intervendrá 80 puentes ante la llegada del fenómeno de El Niño. (Difusión)
Provías Nacional intervendrá 80 puentes ante la llegada del fenómeno de El Niño. (Difusión)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

ante posibles crecidas de ríos relacionadas a la ocurrencia del fenómeno El Niño.

y gestionar los recursos necesarios ante la emergencia.

Tello afirmó que los expedientes técnicos necesarios para estas intervenciones ya están elaborados.

“Sin embargo, también tenemos recursos en este primer semestre que hemos utilizado como el mantenimiento rutinario que hacemos en toda la vía y a lo largo de todo momento”, señaló en Canal N.

Provías Nacional administra aproximadamente 29 mil kilómetros de carreteras nacionales, 6 mil están concesionados, 8 mil tienen contratos de conservación y 12 mil son gestionados directamente por 19 unidades zonales.

operación de maquinaria, mantenimiento y atención de emergencias.

Por otro lado, las lluvias generaron interrupciones en distintos sectores de la Panamericana Sur.

También hubo afectaciones en Planta Enersur, Tacuay y Playa Enfermeras, donde Provías desplegó maquinaria para retirar los materiales y sedimentos acumulados por los desastres.

El tramo entre Atico y Ocoña, en Caravelí, fue uno de los más afectados por huaicos en la Panamericana Sur, por lo que se enviaron cargadores frontales desde ambas localidades para limpiar la carretera.

De los 60 kilómetros afectados inicialmente, quedan alrededor de 6 por limpiar. Según el funcionario, se espera habilitar el tránsito de manera restringida, aunque nuevas lluvias podrían causar más interrupciones.

El director de Gestión Vial de Provías Nacional, Estuardo Tello, indicó que, tras los huaicos en la carretera Panamericana Sur, de los 60 kilómetros afectados inicialmente, quedan alrededor de 6 por limpiar. (Foto: Martín Ojeda)
El director de Gestión Vial de Provías Nacional, Estuardo Tello, indicó que, tras los huaicos en la carretera Panamericana Sur, de los 60 kilómetros afectados inicialmente, quedan alrededor de 6 por limpiar. (Foto: Martín Ojeda)

TE PUEDE INTERESAR

Nueva Carretera Central: MEF da “salida” para completar presupuesto para el proyecto
Vía Expresa Santa Rosa ya enfrentaría desfase en cronograma de casi un año
Perú presenta plan para captar nuevas aerolíneas de Asia, Europa y Medio Oriente

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.