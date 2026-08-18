Provías Nacional ha identificado cerca de 80 puentes que necesitan medidas preventivas ante posibles crecidas de ríos relacionadas a la ocurrencia del fenómeno El Niño.

El director de Gestión Vial de Provías Nacional, Estuardo Tello, indicó que la entidad cuenta con un plan para responder a emergencias viales y gestionar los recursos necesarios ante la emergencia.

Tello afirmó que los expedientes técnicos necesarios para estas intervenciones ya están elaborados. Esto implicaría que el Estado cuenta con documentación técnica para iniciar los procesos de contratación y ejecutar las obras o adquisiciones correspondientes una vez que se obtenga el presupuesto.

“Sin embargo, también tenemos recursos en este primer semestre que hemos utilizado como el mantenimiento rutinario que hacemos en toda la vía y a lo largo de todo momento”, señaló en Canal N.

Provías Nacional administra aproximadamente 29 mil kilómetros de carreteras nacionales, 6 mil están concesionados, 8 mil tienen contratos de conservación y 12 mil son gestionados directamente por 19 unidades zonales.

El funcionario señaló que las unidades zonales recibieron alrededor de 90 millones de soles en los primeros meses del año para combustible, operación de maquinaria, mantenimiento y atención de emergencias.

Por otro lado, las lluvias generaron interrupciones en distintos sectores de la Panamericana Sur. Tello indicó que los huaicos y pequeños derrumbes afectaron el sector Quebrada de los Burros, en Tacna, entre los kilómetros 305 y 315, aunque el tránsito fue restablecido de manera restringida mientras continuaban los trabajos.

También hubo afectaciones en Planta Enersur, Tacuay y Playa Enfermeras, donde Provías desplegó maquinaria para retirar los materiales y sedimentos acumulados por los desastres.

El tramo entre Atico y Ocoña, en Caravelí, fue uno de los más afectados por huaicos en la Panamericana Sur, por lo que se enviaron cargadores frontales desde ambas localidades para limpiar la carretera.

De los 60 kilómetros afectados inicialmente, quedan alrededor de 6 por limpiar. Según el funcionario, se espera habilitar el tránsito de manera restringida, aunque nuevas lluvias podrían causar más interrupciones.