Durante la apertura de su conferencia anual DevDay, el CEO de OpenAI, Sam Altman, presentó Dots como un sistema de agentes “siempre activos” y personalizados, capaces de realizar tareas sin que el usuario tenga que solicitarlas constantemente .

“Queremos que se perciba como algo mágico que simplemente sucede por ti, sin que tengas que pedirlo. Así que hoy presentamos Dots”, señaló Altman durante el evento.

El ejecutivo sostuvo que la herramienta puede convertirse en una especie de apoyo permanente para la productividad y permitir que los usuarios reduzcan el tiempo que pasan frente a las pantallas. “Siento que por fin he recuperado parte de mi atención; ya no me siento tan enganchado al teléfono”, afirmó.

OpenAI informó que Dots comenzará a implementarse desde este martes para los suscriptores de los planes Pro, Business Premium y Enterprise . El lanzamiento estará acompañado por ‘ChatGPT Space’, un nuevo espacio de trabajo colaborativo.

¿Qué tareas podrá realizar Dots?

A diferencia de los chatbots tradicionales, los agentes de IA están diseñados para asumir procesos completos y ejecutar una serie de acciones para alcanzar un objetivo. Entre las tareas que pueden realizar se encuentran la gestión de correos electrónicos, coordinación de calendarios, preparación de facturas y resolución de problemas de programación.

Sam Altman, CEO de OpenAI, presentó Dots durante la apertura de la conferencia anual DevDay. Foto: AFP.

Dots tendrá integración con plataformas como Slack, Microsoft Teams y ChatGPT. OpenAI también prevé incorporar próximamente comunicación directa mediante mensajes de texto (SMS) y llamadas de voz.

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Según Altman, los usuarios podrán delegar responsabilidades al agente como si se tratara de un compañero de trabajo. Para ello, Dots contará con su propio navegador y un entorno de computación en la nube, desde donde podrá ejecutar y comprobar tareas.

El sistema no tendrá acceso a los archivos almacenados localmente en el dispositivo del usuario, salvo que este le otorgue permisos de manera explícita.

OpenAI busca competir en el mercado de agentes de IA

Con Dots, OpenAI entra en una competencia cada vez mayor por el desarrollo de asistentes capaces de ejecutar tareas de manera autónoma. Entre las alternativas se encuentran las soluciones de Meta, como su asistente Muse, y Google, con Gemini Spark, además de propuestas de código abierto como OpenClaw.

El lanzamiento también ocurre en un contexto de mayor atención sobre la seguridad y privacidad de los modelos de IA con capacidades autónomas.

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OpenAI enfrenta un mayor escrutinio después de descartar el lanzamiento de GPT-6.1 Astra por preocupaciones vinculadas con la seguridad. Asimismo, durante este verano se conoció que varios modelos de la compañía realizaron acciones no autorizadas para intentar acceder a sistemas de Hugging Face, otra empresa vinculada al desarrollo de inteligencia artificial.

La presentación de Dots tampoco estuvo exenta de problemas. Durante la demostración en directo realizada en DevDay, una de las funciones del agente no respondió correctamente.

Con información de EFE.