La compañía tecnológica OpenAI aseguró que uno de sus modelos de inteligencia artificial logró resolver el problema de Navier-Stokes, uno de los seis Problemas del Milenio que permanecen sin resolver.

De acuerdo con la empresa, hasta 10,000 agentes de IA trabajaron de forma coordinada durante unas 88 horas para alcanzar el resultado.

Además, el hallazgo fue realizado por un modelo aún no presentado públicamente que, según OpenAI, es “significativamente más capaz” que GPT-6 Astra, un modelo que la compañía lanzó recientemente.

En el siglo XIX se formularon las ecuaciones de Navier-Stokes, las cuales describen cómo se mueven los fluidos como el agua, el aire y se utilizan también para diseñar aviones, predecir el tiempo y estudiar el flujo de la sangre.

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Este problema matemático en particular consiste en determinar si, en tres dimensiones, un fluido que inicialmente se comporta de forma regular puede llegar a desarrollar una singularidad, un punto em el que su velocidad crece sin límite en un tiempo finito.

Al respecto, la compañía publicó un documento de 165 paginas en el que se sostiene que las ecuaciones sí pueden desarrollar esa singularidad en un tiempo finito. No obstante, el anuncio estuvo acompañado de una controversia sobre la carrera por resolver estos problemas y el posible acceso de los modelos de IA a investigaciones inéditas.

De acuerdo con The Wall Street Journal, OpenAI inició el pasado 1 de setiembre a probar su nuevo modelo con los Problemas del Milenio, luego de tener indicios de que dos de estos problemas estaban cerca de ser resueltos.

Además, OpenAI indicó posteriormente que los indicios estaban relacionados con el trabajo del investigador de Anthropic Levent Alpöge y del matemático de la Universidad de Nueva York, Tristan Buckmaster, que habían avanzado en el llamado problema de Euler forzado, relacionado con la dinámica de fluidos pero distinto del problema de Navier-Stokes.

Al respecto, Buckmaster señaló que él y Alpöge utilizaron modelos de Anthropic para avanzar con la investigación. De otro lado, OpenAI negó que haya accedido al trabajo de ambos investigadores, sin embargo, reconoció que no puede descartar del todo que las conversaciones de los investigadores con sus propios sistemas de IA hayan contribuido al desarrollo de la herramienta utilizada para encontrar una solución al problema.

¿De qué tratan los problemas del Milenio?

Estos problemas fueron establecidos en el 2000 por el Clay Mathematics Intitute, el cual ofreció un premio de un millón de dólares por la solución de cada uno de los siete grandes problemas matemáticos

Hasta ahora, solo uno, la conjetura de Poincaré, fue resuelto por el matemático ruso Grigori Perelman.

En este caso la compañía aclaró en un comunicado que no pretende reclamar el millón de dólares del premio y que el objetivo fue publicar el trabajo en consecuencia de los avances de la IA.

Elaborado con información de EFE