Hoy en día la inteligencia artificial forma parte de nuestras vidas, para bien y para mal. (Foto: freepik.es)
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Agencia Bloomberg
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Un fármaco experimental para una enfermedad pulmonar, desarrollado con inteligencia artificial, mostró resultados prometedores para revertir señales biológicas del envejecimiento, lo que apunta a posibles usos más amplios del tratamiento, según su desarrollador.

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