En un estudio de fase intermedia, el fármaco rentosertib, de Insilico Medicine, ayudó a reducir la edad biológica medida por seis relojes de envejecimiento diferentes que examinan cambios químicos en el organismo, según un análisis publicado el lunes en Nature Biotechnology. Quienes recibieron un placebo mostraron pocos cambios en su edad biológica según esos mismos indicadores, dijo la empresa que cotiza en Hong Kong.

“Si tu edad biológica es menor, es probable que mueras más tarde”, dijo en una entrevista Alex Zhavoronkov , director ejecutivo de la startup de descubrimiento de fármacos mediante IA. Advirtió que los resultados aún son preliminares y que se desconocen los efectos del medicamento sobre la salud a largo plazo en grupos más numerosos de personas. El análisis incluyó a 42 pacientes con una enfermedad pulmonar crónica.

Los relojes de envejecimiento son herramientas que estiman la edad biológica de una persona, a diferencia de su edad cronológica, y reflejan qué tan bien funcionan sus células y tejidos. Los seis relojes utilizados en el estudio —desarrollados por equipos de Insilico, Harvard University, Peking University de China y otros— emplean diferentes métricas y métodos.

Aunque los entusiastas de la longevidad llevan tiempo promoviendo el uso de medicamentos existentes para retrasar el envejecimiento, los intentos por desarrollar nuevos fármacos antienvejecimiento a menudo han terminado en fracaso. Sin embargo, con la llegada de los tratamientos GLP-1, cuyos beneficios ahora parecen extenderse mucho más allá de la pérdida de peso y la diabetes, las grandes farmacéuticas muestran un interés creciente en este campo.

Alex Zhavoronkov

Empresas como Insilico han optado por centrarse en terapias de doble uso que puedan combatir enfermedades relacionadas con la edad y, al mismo tiempo, ayudar a las personas a vivir más tiempo. El estudio más reciente forma parte de un ensayo de fase 2 que también midió la eficacia de rentosertib para tratar la fibrosis pulmonar idiopática. El medicamento se encuentra actualmente en un ensayo clínico de fase avanzada en China para esta enfermedad pulmonar incurable.

Insilico planea realizar análisis similares para al menos la mitad de los medicamentos que tiene en desarrollo.

La IA promete acortar los plazos de investigación de medicamentos, aumentar las probabilidades de éxito y proponer ideas que podrían no surgir de investigadores humanos. Insilico identificó inicialmente el objetivo detrás de rentosertib como uno relacionado con el envejecimiento mediante una herramienta de IA que analiza grandes cantidades de datos para clasificar posibles objetivos. Luego diseñó y perfeccionó el fármaco con otra herramienta que examina moléculas de forma virtual y sugiere maneras de optimizarlas.

Para su análisis, Insilico recolectó sangre de los pacientes en distintos momentos durante el ensayo y colaboró con investigadores externos para analizar cambios en las proteínas. Cuatro semanas después de la dosis inicial, los pacientes que tomaban rentosertib registraron una reducción de hasta seis años en su edad biológica promedio, aunque el efecto se moderó posteriormente durante el ensayo.