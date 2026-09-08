Asistentes a un evento de Apple en Nueva York, EE.UU., el miércoles 4 de marzo de 2026. Apple Inc. presentó esta semana una serie de nuevos productos, incluyendo la MacBook Neo de US$ 599, su primera computadora portátil de gama baja, y el iPhone 17e. La compañía también anunció versiones actualizadas de la MacBook Pro, MacBook Air, Studio Display y iPad Air. Fotógrafo: Adam Gray/Bloomberg
Asistentes a un evento de Apple en Nueva York, EE.UU., el miércoles 4 de marzo de 2026. Apple Inc. presentó esta semana una serie de nuevos productos, incluyendo la MacBook Neo de US$ 599, su primera computadora portátil de gama baja, y el iPhone 17e. La compañía también anunció versiones actualizadas de la MacBook Pro, MacBook Air, Studio Display y iPad Air. Fotógrafo: Adam Gray/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Hacia 2020, el entonces director ejecutivo de Apple Inc., Tim Cook, regresó de un viaje a Asia inusualmente entusiasmado con una nueva categoría de productos: los teléfonos plegables.

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