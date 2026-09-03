John Ternus, a la izquierda, y Tim Cook. Foto: Valerie Macon/AFP/Getty Images
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Agencia Bloomberg
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Apple Inc. dijo que el nuevo director ejecutivo, John Ternus, recibirá un paquete de compensación por unos US$ 58 millones en el año fiscal 2027, mientras que el cargo de Tim Cook como presidente ejecutivo le reportará unos US$ 47 millones.

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