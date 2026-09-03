La empresa hizo la divulgación en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. el martes, primer día de Ternus en el cargo. El nuevo director ejecutivo recibirá un salario base anual de US$ 3 millones y una asignación de acciones con un valor objetivo de US$ 55 millones el próximo año.

Cook, de 65 años, cede las riendas a Ternus tras 15 años al frente de la empresa, periodo en el que se expandió a nuevos productos y aumentó sus ingresos anuales a casi medio billón de dólares. La acción ha ganado más del 2,200% bajo la dirección de Cook, superando con creces al mercado en general.

Ternus, de 51 años, recibirá una cantidad prorrateada de acciones restringidas por un valor aproximado de US$ 2.5 millones en el ejercicio fiscal 2026, que finaliza en septiembre. Tres cuartas partes de la compensación en acciones de Ternus estarán vinculadas al rendimiento de Apple en relación con el resto del S&P 500. El 25% restante estará ligado a acciones con vencimiento semestral.

El salario anual de Cook se reducirá de US$ 3 millones a US$ 2 millones como parte de su nuevo cargo, mientras que el valor objetivo de su paquete de acciones para 2027 es de US$ 45 millones. Su remuneración estará menos ligada al rendimiento de Apple, y solo la mitad estará vinculada al índice S&P 500.

El paquete salarial total en 2025 de Cook como CEO fue de US$ 74.3 millones. El valor de las nuevas subvenciones a Ternus y Cook fluctuará en función del precio de las acciones de Apple. Cook ha dicho que planea permanecer en su nuevo cargo como presidente ejecutivo durante mucho tiempo.

Apple nunca ha revelado la remuneración de Ternus por su anterior cargo como vicepresidente sénior de ingeniería de hardware, pero ese nivel directivo suele percibir unos US$ 25 millones anuales, incluyendo acciones, salario y bonificaciones.

En la documentación presentada el martes, Apple no especificó cuánto podrían recibir los ejecutivos en concepto de bonificaciones en efectivo, aunque estas suelen equivaler aproximadamente al doble del salario base. La compañía, con sede en Cupertino, California, suele ofrecer más detalles antes de sus juntas de accionistas a principios de año.