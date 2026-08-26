La Mac mini, cuyo precio parte ahora de US$ 899, contará con el nuevo chip M6 de Apple o con un M5 Pro, mientras que la Studio estará disponible con el M5 Max por US$ 2,499 o con el nuevo M5 Ultra por US$ 5,499. Ambos equipos se podrán reservar a partir de este martes y estarán disponibles en las tiendas el 22 de septiembre, según informó la compañía el martes.

El nuevo chip M6 incluye una CPU de 12 núcleos que ofrece lo que Apple califica como “el rendimiento de un solo hilo más rápido del mundo” y una GPU de 12 núcleos que proporciona un rendimiento de IA cuatro veces más rápido, según la compañía. La Mac mini incluye 16 gigabytes de memoria y puede configurarse con hasta 32 gigabytes.

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Al igual que antes, la Mac Studio ofrece muchas más opciones de configuración para profesionales, con una CPU de hasta 36 núcleos y una GPU de 80 núcleos en el modelo M5 Ultra, además de un máximo de 512 gigabytes de memoria unificada. La conectividad inalámbrica de la Studio también fue actualizada con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, tecnologías que no estaban presentes en el modelo anterior.

La Mac mini más reciente conserva el mismo diseño industrial sorprendentemente compacto que debutó con los modelos M4 y M4 Pro en 2024. En ese momento, la computadora, que costaba US$ 599, recibió amplios elogios por su rendimiento, que superaba ampliamente al de PC de precio similar.

Procesadores M6 y M5 Ultra.

Sin embargo, en los últimos meses, la Mac se ha visto duramente afectada por una escasez de chips de memoria en toda la industria, provocada por el auge en torno a la inteligencia artificial. En mayo, Apple eliminó la configuración básica original de US$ 599, elevando de hecho el precio inicial del equipo a US$ 799 antes del último aumento.

Incluso después de esos ajustes, la Mac mini ha seguido agotada en Apple y en la mayoría de los distribuidores autorizados, a menudo durante semanas o incluso meses. La Mac Studio, posicionada como la hermana mayor y más potente de la mini, también ha sufrido escasez de existencias.

La demanda acumulada de las computadoras de escritorio de Apple prácticamente garantiza que la compañía recibirá una avalancha de pedidos de las nuevas Mac mini y Mac Studio.

El anuncio de los equipos por parte de Apple se produce apenas unos días antes de un cambio de mando. El director ejecutivo Tim Cook, quien ha comparado la escasez de memoria con “una inundación que ocurre una vez cada 100 años”, entregará las riendas a su sucesor, John Ternus, a comienzos de septiembre.

(Foto: apple.com)

El fabricante del iPhone planea presentar sus últimos teléfonos inteligentes, incluido su primer modelo plegable, durante un evento previsto para alrededor del 9 de septiembre.

Otros dispositivos que probablemente debutarán próximamente incluyen una HomePod mini actualizada y una pantalla inteligente para el hogar, ambos diseñados para mostrar las importantes mejoras que Apple ha realizado en su asistente Siri potenciado con IA.