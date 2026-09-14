Las importaciones de laptops sumaron 509.074 unidades en el primer semestre de 2026, con Lenovo liderando el mercado con una participación de 48,6%. (Foto: Magnific, antes Freepik)
Las importaciones de laptops sumaron 509.074 unidades en el primer semestre de 2026, con Lenovo liderando el mercado con una participación de 48,6%. (Foto: Magnific, antes Freepik)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

El mercado peruano de computadoras llega al segundo semestre tras un periodo de cautela en las decisiones de inversión. La incertidumbre asociada al proceso electoral llevó a empresas y entidades públicas a postergar parte de sus compras durante los últimos meses, mientras un segundo factor empieza a ganar peso en las decisiones del sector: el costo de los equipos. ¿Qué escenario enfrentará el negocio de laptops y desktops de aquí a fin de año?

TE PUEDE INTERESAR

EE.UU. vs China: estas son las marcas de computadoras que están dando guerra en el mercado
Celular y computadora del trabajo: ¿puede la empresa monitorearlos?
Los errores al armar una computadora gamer y el presupuesto que se requiere

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.