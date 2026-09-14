En conversación con Gestión, Fernando Grados, gerente general de Dominio Consultores, señaló que el mercado suele tomar mayor impulso durante el tercer y cuarto trimestre, por lo que espera una mejora de la actividad en los próximos meses. La evolución de las inversiones, sin embargo, estará acompañada por una presión sobre los componentes utilizados para fabricar computadoras.

“El problema de subida de precios no tiene todavía un fin”, advirtió Grados. “La mayor demanda de procesadores, memoria y almacenamiento por parte de los grandes centros de cómputo orientados a inteligencia artificial está generando una menor disponibilidad para laptops y desktops”.

Ante este escenario, continuó, el segmento corporativo empieza a considerar una alternativa: pasar de comprar equipos como inversión (CAPEX) a rentarlos como gasto operativo (OPEX), lo que permitiría reducir el impacto del mayor costo total de propiedad.

Mientras que para los consumidores, en cambio, el encarecimiento podría traducirse en una menor cantidad de equipos adquiridos, aunque Grados considera que el uso de financiamiento limitaría su impacto.

A la vez, la demanda de laptops tendría un soporte adicional en el ingreso de más estudiantes a las universidades y en las necesidades de productividad de empresas y nuevos negocios.

En ese contexto, las importaciones de desktops crecieron 29,8% en el primer semestre, hasta 96.903 unidades, mientras que las de laptops avanzaron apenas 1,3%, hasta 509.074 equipos. La diferencia también se observa por tipo de comprador: en desktops, el segmento comercial concentró 83,9% de las importaciones, mientras que en laptops fue el consumo el que creció 9,3% y las compras comerciales retrocedieron 12,8%.

Apple se acerca a Acer y podría escalar en el ranking de laptops

Lenovo mantuvo el liderazgo de las importaciones de laptops durante el primer semestre de 2026, con un crecimiento cercano al 20% frente al mismo periodo del año anterior. HP y ASUS completaron las siguientes posiciones, mientras Acer se ubicó cuarta. Apple, aunque todavía detrás, fue la marca que más avanzó entre los principales fabricantes, con un crecimiento de 126%.

El salto de Apple coincide con el lanzamiento este año de su nuevo equipo Neo, que, según Grados, contribuyó al fuerte avance de sus importaciones. Con este resultado, la compañía quedó a 1.1 puntos porcentuales de Acer, una distancia que podría permitirle subir al cuarto lugar hacia el cierre de 2026.

HP fue el principal contraste, dado que sus importaciones disminuyeron 27.2% durante el semestre, una caída mayor a la que esperaba Grados.

“Me sorprendió HP. Yo esperaba, si fuera caída, una caída menor. Me temo que probablemente sea un problema de abastecimiento en el lado de ellos”, comentó. “HP tenía una participación importante en las compras del Gobierno, cuya demanda se redujo durante el semestre y eso explicaría, en parte, los resultados.”

ASUS, que ocupa el tercer lugar, registró un avance de apenas 2,1%, mientras Dell cayó cerca de 28%.

Hacia el cierre del año, Grados no prevé cambios relevantes entre las principales marcas y solo identifica a Apple y Acer como las que podrían alterar sus posiciones. La disponibilidad de equipos y el alza de precios serán, mientras tanto, factores a seguir para los fabricantes.

La IA gana espacio en laptops, pero todavía no mueve la demanda

Los equipos con procesadores NPU representaron 24,3% de las laptops importadas en Perú durante el primer semestre, frente al 17% registrado un año antes. (Foto: Magnific, antes Freepik)

Ahora bien, la primera mitad del año el 24,3% de las laptops importadas en Perú incorporó un procesador NPU, frente al 17% registrado en el mismo periodo de 2025. Esto significa que la presencia de equipos preparados para ejecutar tareas de inteligencia artificial viene aumentando, aunque todavía representa una porción minoritaria del mercado.

El avance de esta tecnología, sin embargo, todavía no responde a una demanda empresarial masiva. Grados explicó que son pocas las compañías que cuentan actualmente con software capaz de aprovechar las capacidades del NPU y que el estado también se encuentra rezagado en la adopción de inteligencia artificial.

“No es que haya una demanda de las empresas por comprar computadoras con IA en Perú”, señaló Grados. “La participación de estos equipos podría aumentar ligeramente durante los próximos meses, pero no tiene todavía un peso determinante en las compras. Además, las laptops con NPU tienen un precio mayor, lo que limita su atractivo en un mercado que ya enfrenta un incremento general de costos”.

Por otro lado, sí observa un movimiento en las decisiones de compra es en los canales. En ese sentido, Grados estimó que las ventas por internet representan alrededor del 15% del mercado y podrían ganar algo más de participación, debido a que los equipos suelen ofrecerse a menores precios que en las tiendas físicas.