La Defensoría del Pueblo registró 3,882 incidencias en 2,020 locales de votación a nivel nacional durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, informó hoy su titular, Josué Gutiérrez.

En conferencia de prensa, dijo que de las incidencias electorales, 985 fueron por un tema de propaganda electoral en el local o mesa de votación, y en 14% de estas se dio cuenta de manera inmediata, por lo cual se pudo actuar mucho antes la instalación de las mesas.

También se registró como incidencias los problemas con el suministro eléctrico, mencionó el defensor.

Respecto a hechos de violencia, refirió que se registraron 257, y fueron contra miembros de los organismos electorales, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y otras entidades.

De igual forma, mencionó que en 32,252 mesas supervisadas durante el escrutinio, se constató que el 99.8% fue realizado por los mismos miembros de mesa que instalaron la mesa de sufragio.

No obstante, expresó su preocupación por el ausentismo electoral. “Hubiéramos querido que sea menor, pero la proyección que se da es del 24.5%”, mencionó Gutiérrez.

Josué Gutiérrez presentó dos proyectos como defensor del Pueblo para que autoridades de control sean adscritas a la JNJ. (Foto: Defensoría del Pueblo)

“Además queremos señalar con mucha categoría para evitar cualquier especulación: no existe elementos que puedan conducir a determinar algún tipo de fraude electoral”, subrayó.

Según refirió, incidencias civiles como la alteración del orden público han tenido influencia en los resultados.

“En Celendín, en Cajamarca, donde hubo un incendio y prácticamente se quemó todo un pabellón de una institución educativa, se pudo continuar y llevar a a adelante el proceso”, añadió.