ERM 2026. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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La Defensoría del Pueblo registró 3,882 incidencias en 2,020 locales de votación a nivel nacional durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, informó hoy su titular, Josué Gutiérrez.

También se registró como incidencias los problemas con el suministro eléctrico, mencionó el defensor.

Respecto a hechos de violencia, refirió que se registraron 257, y fueron contra miembros de los organismos electorales, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y otras entidades.

No obstante, expresó su preocupación por el ausentismo electoral. “Hubiéramos querido que sea menor, pero la proyección que se da es del 24.5%”, mencionó Gutiérrez.

Josué Gutiérrez presentó dos proyectos como defensor del Pueblo para que autoridades de control sean adscritas a la JNJ. (Foto: Defensoría del Pueblo)
Josué Gutiérrez presentó dos proyectos como defensor del Pueblo para que autoridades de control sean adscritas a la JNJ. (Foto: Defensoría del Pueblo)

“Además queremos señalar con mucha categoría para evitar cualquier especulación: no existe elementos que puedan conducir a determinar algún tipo de fraude electoral”, subrayó.

“En Celendín, en Cajamarca, donde hubo un incendio y prácticamente se quemó todo un pabellón de una institución educativa, se pudo continuar y llevar a a adelante el proceso”, añadió.

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