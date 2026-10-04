Elecciones Regionales y Municipales 2026: 80 personas fueron detenidas por presuntas infracciones penales. Foto: Fiscalía de la Nación
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Redacción Gestión
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El Ministerio Público informó esta tarde, tras el cierre de la jornada electoral de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026) que cerca de 80 se registraron en el desarrollo de la jornada de los comicios. La mayor cantidad de detenidos s registra en Cusco.

“Una vez culminado el acto de sufragio, tenemos registrado 79 ciudadanos que han sido detenidos por la presunta comisión de delitos de carácter electoral”, detalló Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito.

“De acuerdo al reporte recabado, en primer lugar, el lugar donde más incidencias de carácter delictivo se han suscitado es en Cusco con 12 casos, 12 personas detenidas; igualmente en Lima Sur tenemos a 8 ciudadanos detenidos por presunta comisión de conductas delictivas de carácter electoral; por su parte, en Arequipa y en Ica tenemos a 6 personas detenidas; en tanto que en Tacna, Cajamarca, tenemos a 4 personas detenidas”, precisó.

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