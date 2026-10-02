El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó requerir al Poder Ejecutivo a que se adopten las medidas pertinentes para garantizar la seguridad e integridad de los candidatos, servidores de los organismos electorales, miembros de mesa y ciudadanía en general, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

Asimismo, le solicitó que se disponga que las regiones policiales del país verifiquen la cobertura existente y adopten medidas de prevención y protección en los Jurados Electorales Especiales (JEE), Oficinas Desconcentradas del JNE y Oficinas Descentralizadas de la ONPE en el país, antes, durante y después de la jornada electoral.

Mediante Acuerdo, el Pleno también dispuso requerir al Ministerio Público a que, en el marco de sus competencias, fortalezca las acciones preventivas y adopte las medidas que correspondan frente a hechos que pudieran constituir ilícitos o afectar el normal desarrollo del proceso electoral, así como la vida, integridad y seguridad de candidatos, personal de los organismos electorales, miembros de mesa y ciudadanía en general.

Tales solicitudes se realizan en atención a las ERM 2026, que se desarrollarán este domingo 4 de octubre, y ante una eventual Segunda Elección Regional (SER 2026).

El pedido a la ONPE

De otro lado, mediante el mismo documento, el supremo tribunal electoral requirió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la entrega a los JEE de la totalidad de las actas observadas correspondientes a las elecciones regionales hasta el domingo 11 de octubre de 2026, a fin de que procedan a su resolución de manera oportuna.

Asimismo, que realice las coordinaciones que el caso amerite para contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas para el traslado del material electoral en aquellas circunscripciones en las que, debido a la afectación de las vías de comunicación, por el Fenómeno El Niño o a situaciones de conflictividad electoral o criminalidad, no sea posible su desplazamiento de manera regular.

Jurado Nacional de Elecciones pide al ejecutivo garantizar la seguridad de los candidatos y miembros de mesa. (Foto: archivo Andina)

La fecha de la segunda vuelta

En el documento, el Pleno del JNE también fijó el 28 de octubre de 2026 como fecha límite para que los JEE realicen las audiencias públicas de recuento de votos de las elecciones regionales.

Además, fijó el 29 de noviembre de 2026 como fecha para realizar la segunda vuelta regional (SER 2026), en aquellas circunscripciones en las cuales ninguna de las fórmulas que participan en el proceso, obtenga no menos de treinta por ciento (30%) de los votos válidos; para tal efecto, oportunamente se solicitará a la Presidenta de la República la convocatoria correspondiente.

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Igualmente, habilitó los sábados, domingos y feriados, a partir de la fecha de suscripción del Acuerdo (30 de setiembre), para las actuaciones jurisdiccionales y administrativas a cargo del JNE y de los JEE vinculadas con la resolución de actas observadas, recuento de votos, proclamación de resultados y demás actuaciones necesarias para el cumplimiento de los hitos del proceso electoral, conforme al marco normativo aplicable.

Finalmente, fijó que el cómputo de plazos será en días calendario por todo concepto a nivel jurisdiccional y/o administrativo que corresponda, a fin de cumplir con los hitos electorales.