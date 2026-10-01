Produce también anticipó, respecto a la pesca, que la próxima semana tendrán nueva información para decidir si se abre o no una segunda temporada de pesca. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Luego de anunciarlo en varias oportunidades, el Gobierno de Keiko Fujimori oficializó este lunes el incremento del sueldo mínimo, lo que generó comentarios divididos, especialmente en el sector mype, que deberá asumir un nuevo costo permanente a sus operaciones.

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