En diálogo con Gestión, el ministro de la Producción (Produce), Juan Carlos Requejo, reconoció que las pequeñas empresas podrían ser afectadas negativamente, a pesar del apoyo transitorio que tendrán en octubre de S/ 100 por cada trabajador que percibe el sueldo mínimo. Por ello, esta suerte de bono no sería la única acción.

Indicó que su sector aprueba el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), ya que cuentan con una estrategia paralela para que las mypes no sientan el cambio.

Factoring debe crecer

Cabe recordar que, el anuncio de la presidenta Fujimori en Fiestas Patrias planteó elevar la RMV de S/ 1,130 a S/ 1,300. Al final, se optó por que se concrete en 2 tramos: subirá S/ 100 desde hoy, alcanzando los S/ 1,230. El segundo aumento se dará luego del fenómeno de El Niño (FEN), recordó Requejo.

“Sí habrá impacto [sobre las mypes], pero será bastante menor. Hemos trabajado con los otros ministerios para que sea mínimo”, refirió. ¿Cómo atenuarán ese cambio? Según el ministro, la clave está en el factoring como alternativa para obtener liquidez.

Como ya había señalado en una anterior entrevista con este Diario, este mecanismo que permite adelantar pagos a las mypes, ha pasado de representar el 0.05% del PBI en facturas negociables a casi 5%. El plan es hacerlo crecer más.

“Siendo una política de Estado promover el desarrollo de nuestra micro y pequeña empresa y siendo el factoring una estrategia fundamental para que ellos puedan manejar sus flujos de efectivos, entonces el Estado tiene que participar. Sí, participa ahora, pero son 10 a 15 [entidades o empresas públicas] y nosotros creemos que esto debe ser mayor [...]”, mencionó.

Juan Carlos Requejo, ministro de la Producción, en entrevista con Diario Gestión. Foto: Produce.

Requejo agregó: “Ahora estamos haciendo un acompañamiento a todos los ministerios para que empiecen a [habilitar] el factoring; que no sea un tema de decisión del gestor, que por desconocimiento prefiere no usarlo. No tenemos que inventar la pólvora. Se ha dado instrucción a los ministros para que impulsen esta herramienta en cada uno de los sectores”.

Para ello, podría fijarse una obligatoriedad, aunque estará supeditada a la aprobación de la delegación de facultades, que aún analiza el Congreso de la República.

En una segunda etapa, pasado el FEN y con nuevas autoridades en regiones, se “fidelizará” a los nuevos gobiernos regionales y municipalidades.

En noviembre iniciará un piloto con 234 de los proveedores de Produce, junto a BanBif y Factorízalo, y llevará su directiva a 18 ministerios, como primer paso para aprovechar un potencial de S/ 769 millones a favor de 5,806 mype proveedoras del Estado. Pero la meta es todavía mayor.

“Con la difusión en regiones, tenemos estimada una meta que podría llegar, así como pasa en otros países, a que el factoring represente entre el 15% a 30% del PBI en facturas negociables, al cerrar el quinquenio”, dijo Requejo.

A esta misión, que ya alimenta la formalidad por ser requisito para acceder al factoring, se sumaría otra: “Trámite Cero”, un nuevo programa que Produce implementará para agilizar la tramitología detrás de este proceso para las mypes. El objetivo es que no tarden más de 72 horas en obtener permisos, sobre todo si no generan impacto ambiental significativo.

Senati será clave para “industria naval”

Respecto a la llamada industria naval, que tomó fuerza tras la aparición de Hyundai Heavy Industries y su alianza con Servicios Industriales de la Marina (SIMA), Requejo saludó que las gestiones previas del Produce implementarán programas de financiamiento, vía ProInnóvate, para que las mype consigan las certificaciones internacionales necesarias para ser proveedoras de esta cadena de valor.

Sin embargo, anunció que su administración busca ampliar la visión ya desarrollada sobre este tema. “Esa industria tiene diversos motores, no es solo lo naval. Podemos abrir el espectro a una industria de metalmecánica de alta tecnología. La idea es diversificar los ingresos de estas empresas”, explicó.

Para cristalizar esta propuesta, Requejo anticipó dos pasos que dará Produce. El primero, crear una mesa de trabajo de alta tecnología con el objetivo de convocar actores interesados en sumar esfuerzos para generar esos ingresos diversificados, definiendo lo que demanda cada rama industrial.

En este espacio de conversación se convocarían a empresas como Resemin o Industrias Bach. “Están en minería subterránea y superficial, son referentes mundiales y son peruanas. No tenemos muchas empresas metal mecánicas en ese nivel, pero necesitan que haya más trabajo”, remarcó Requejo.

Senati podría ser base para una CITE de innovación tecnológica en metal mecáncia, según Requejo. Foto: Yael Rojas.

Pero el otro anuncio es aún más interesante: el Produce busca resolver un impedimento legal para que el Senati se constituya como un Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) privado.

“El Senati es una estrella de metal mecánica en el país. No tiene sentido montar un CITE aparte. Más bien, hay que convertir al Senati en una plataforma a la que se le sumen los recursos regionales, locales, nacionales, para que crezca y brindar un mayor acompañamiento a las mypes”, sostuvo.

Para resolver la traba legal, Requejo adelantó que el camino más rápido es que el Legislativo le entregue esas facultades al Ejecutivo, ya que esta habilitación al Senati estaría incluida en el pedido original del Gobierno. Caso contrario, se insistirá en la propuesta.

“Si no se concreta en la delegación, igual iremos a la carga. Demorará un poco más, pero todos estamos de acuerdo en que las mypes necesitan financiamiento y asistencia técnica. Hemos conversado con diputados y senadores, creemos que lo han entendido”, comentó.

Próxima semana Produce tendrá análisis clave para futuro de la pesca

Gestión también le consultó al ministro qué arroja el monitoreo actualmente respecto al panorama para la pesca que ya padece los embates del FEN.

Al respecto, Requejo manifestó que la próxima semana el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) culminará su más reciente análisis de la situación. El objetivo es anticipar, en la medida de lo posible, el inicio de una segunda temporada de pesca.

“Concluirá en los primeros días de la próxima semana. Estamos en permanente contacto con su equipo, del que confiamos plenamente, ya que ya ha trabajado en años con FEN [...] Buscamos un espacio para aprovechar (y abrir la temporada), apuntamos a que sea en octubre mismo”, planteó.

Produce espera los resultados del análisis de Imarpe para encontrar un espacio posible para iniciar la segunda temporada de pesca este año. (Foto: GEC).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el sector pesca (-32.58%) es el que mayor resultado negativo acumula en los primeros siete meses del año entre todos los que mide. Consciente de esto, Requejo trató de brindar calma recordando lo que pasó tras el paso de FEN previos.

“La anchoveta siempre encuentra la forma de resistir y apenas puede, sale con fuerza. Ya pasó entre 2023 y 2024: el FEN termina siendo un empujón para grandes temporadas. La primera del 2027 debería iniciar un gran repunte”, destacó.