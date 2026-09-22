En línea con lo anunciado meses atrás, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, efectuará “a la brevedad posible” el incremento del sueldo mínimo en el país en una primera etapa, pasando del vigente S/ 1,130 a S/ 1,230, un aumento de S/ 100.

El anuncio lo dio el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, luego de una sesión del Consejo Nacional de Trabajo (CNT) , que convoca al Estado, sector empresarial y sindicatos de trabajadores; y rechazando que se trate de una medida “improvisada”.

Como se recuerda, desde el Ejecutivo, puntualmente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se dieron detalles de esta alza, como que se elevaría a S/ 1,300, pero en dos tramos.

“El aumento del primer tramo será de S/ 100 y anunciado por la presidenta [Keiko Fujimori] a la brevedad posible. No hay nada improvisado en esta medida. Estamos dando el primer aumento en los siguientes meses, en cualquier momento”, comentó.

En segunda instancia, recordó que quedaría pendiente el incremento de S/ 70 restantes para alcanzar los S/ 1,300 de sueldo mínimo.

“En el propio CNT, en sesión efectuada a inicios de este mes, los empresarios y trabajadores estuvieron de acuerdo con el aumento a S/ 1,300. Eso tiene que quedar claro, a nadie se le está sorprendiendo. En lo que hubo discrepancia fue en el momento”, precisó.

Gobierno brinda detalles del aumento del sueldo mínimo. | Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Estando cerca de octubre, Sheput remarcó que la fecha exacta del alza lo definirá la presidenta Fujimori. “No hay ningún tipo de duda que se dará esos S/ 100”, anotó.

Sin embargo, lo que cae en incertidumbre es la fecha del segundo aumento, que implica S/ 70 adicionales. Al respecto, el ministro de Trabajo mencionó que se daría entre enero y junio del 2026 y que, precisamente, están analizando si sería durante o luego del impacto del fenómeno de El Niño (FEN), cuya duración se extiende cada vez más, según probabilidades climáticas.

“Es cierto que evaluamos si es durante o después del FEN [el segundo aumento]. Dependerá de la magnitud. No olvidemos que cuando el MEF habló del aumento, también se dijo que vendría acompañado de un bono para las microempresas y pequeñas empresas (mypes), cuyo monto y fecha lo señalarán desde el MEF”, puntualizó.

Ante consultas de la prensa del eventual impacto del FEN sobre los negocios y los empleos, Sheput indicó que los “despidos son posiciones aisladas” y que esperan que no se den . Esto, señalando que el mercado laboral viene mostrando un importante dinamismo.

“Si vemos las cifras macroeconómicas, pese al FEN, se incrementa la productividad del país. En materia de empleo, solo en los últimos seis meses, se han creado alrededor de 270,000 trabajos formales”, indicó.

“Incluso, el crecimiento de la economía durante el próximo año se mantendría. El MEF dijo que podría ser de 3.4%, por encima del 3.2% que estima el Banco Central de Reserva del Perú (recientemente la revisó a la baja a 3%). Las acciones preventivas vienen jugando un papel importante”, complementó.

Fórmula para el sueldo mínimo

En otro momento, el ministro Sheput anunció que en la reciente sesión del CNT se abordó la necesidad de diseñar una fórmula para la actualización del sueldo mínimo y que esté alejada de motivaciones políticas. En conjunto, se decidió que se impulsará esta ecuación.

Ministro Sheput también indicó que se impulsará la fórmula del sueldo mínimo. (Foto: GEC / Video: Canal N)

“Lo que vimos hoy en el consejo tiene que ver con el diseño de la fórmula de la RMV. Es decir, para que en futuro no tengamos posibilidades de que sea producto de expresiones populistas. Entonces, el Perú, como otros países, gozaría de una fórmula que estaría alejada de ese tipo de condicionamientos”, expresó.

Sheput adelantó que esta deberá incorporar criterios como la productividad y el contexto, de manera que “cada cierto tiempo” se aumente el sueldo mínimo.

“Esta iniciativa [de tener una fórmula] data del 2007 y no ha prosperado en el tiempo. Hoy en el CNT decidimos impulsarla. Ese mecanismo ayudará mucho a que trabajadores y empleadores tengan un horizonte predecible. Con esto, cada cierto tiempo se aumentará el salario mínimo sin necesidad que esté condicionado a lo político”, subrayó.