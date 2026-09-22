La calidad de la información empresarial y la transparencia en la gestión de los impactos económicos están adquiriendo un papel cada vez más relevante para la competitividad y la confianza de los mercados. Al menos esto se desprende de la segunda fase de actualización de los estándares de Global Reporting Initiative (GRI) sobre anticorrupción, competencia y política pública, que tomó en consideración los aportes de reguladores, representantes del mercado financiero, empresas y especialistas del país.

Las mesas de diálogo desarrolladas en el Perú pusieron de relieve una expectativa creciente por contar con información empresarial más útil, comparable y trazable, que permita comprender con mayor claridad cómo las organizaciones gestionan sus impactos económicos y su conducta empresarial, para fortalecer la gestión de riesgos, mejorar la toma de decisiones y consolidar la confianza entre empresas, inversionistas, autoridades y mercados.

Uno de los principales hallazgos, informó el GRI, estuvo relacionado con el sector financiero, que avanza en la preparación para la adopción de estándares internacionales de sostenibilidad (IFRS). En este contexto, representantes del sector destacaron la importancia de contar con información reportada directamente por las empresas, reduciendo la dependencia de proxies o estimaciones indirectas en métricas complejas, como la medición de la “huella financiada”.

Los borradores de los estándares GRI 205, GRI 206 y GRI 415 incorporan avances relevantes en tres ejes que reflejan la evolución de las expectativas sobre la conducta empresarial: Anticorrupción (GRI 205); Competencia (GRI 206); y Política Pública (GRI 415).

Andrea Pradilla, directora para América Latina de GRI, dijo: “La conversación ya no es solo qué reportan las empresas, sino cómo operan y toman decisiones. La calidad de la información que ponen a disposición de inversionistas, reguladores y otros grupos de interés es determinante para fortalecer la confianza y la gestión de riesgos. América Latina también puede aportar a la evolución de los estándares globales desde su experiencia en integridad, competencia y relacionamiento entre los sectores público y privado”.

Por su parte, Rosana Madrid, presidenta del Comité de ESG y el Comité de Integridad y Control Gubernamental de la World Compliance Association (WCA) Perú, afirmó: “La sostenibilidad, basada en datos transparentes, debe verse como una ventaja estratégica para el desarrollo armónico y sostenible del país, fundamental para construir confianza entre el sector público y el privado”.

Los borradores de los estándares GRI 205, GRI 206 y GRI 415 incorporan avances relevantes en tres ejes que reflejan la evolución de las expectativas sobre la conducta empresarial. Foto: Pixabay.

A su turno, Luis Carlos Ortiz, del Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros Delitos de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, remarcó que “los estándares de transparencia y gobierno corporativo se están consolidando como herramientas clave de autorregulación”.

”No solo fortalecen la gestión empresarial, sino que también facilitan la supervisión por parte de las autoridades y contribuyen a la integridad y la confianza en los mercados”, apuntó Ortiz.

“En conjunto, las perspectivas recogidas durante las mesas de trabajo desarrolladas en Perú y Colombia, evidencian una evolución en la forma de entender la transparencia empresarial: más allá del ejercicio de reporte, la información sobre impactos económicos y conducta empresarial adquiere un valor creciente para los mercados y sus distintos actores como un elemento estratégico que fortalece la toma de decisiones, la confianza y el desarrollo sostenible”, consideró el GRI.

Tras el cierre del período de comentarios públicos, GRI analiza los aportes recibidos en Colombia, Perú y el resto de la región andina para consolidar la versión final de los estándares GRI 205, GRI 206 y GRI 415, cuya publicación está prevista para el cuarto trimestre.

Discusiones anticipan expectativas

Empresas, inversionistas y reguladores demandarán mayor consistencia sobre la forma en que las organizaciones previenen riesgos, gestionan sus impactos económicos y demuestran coherencia entre sus compromisos públicos y su actuación, menciona el GRI.

Aunque los nuevos estándares aún no han sido emitidos oficialmente, las discusiones desarrolladas durante el proceso anticipan una evolución en las expectativas del mercado.