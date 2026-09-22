WhatsApp cobrará por mensaje a empresas. Foto: Andina
WhatsApp cobrará por mensaje a empresas. Foto: Andina
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Daniel Seclen Parraguez
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Una medida que podría cambiar el rubro empresarial. WhatsApp comenzará a cobrar a algunas empresas por los mensajes de atención al cliente enviados mediante WhatsApp Business Platform, el sistema que usan compañías con chatbots, CRM, agentes de inteligencia artificial o grandes centros de atención.

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