Dichos agentes permiten hacer trabajos repetitivos y liberar tiempo para otras tareas dentro de la empresa (en lugar de responder consultas de clientes) y asegurarse de que el usuario no sea ignorado.

“Creo que hay opciones (de agentes de negocio) mucho más avanzadas, mucho más complejas y robustas en el mercado, pero la ventaja (del agente de IA de Meta) es que una empresa pequeña o mediana puede hacer el onboarding (ingreso) en 5 minutos”, señaló Andrés Felipe Suarez, client solutions manager en Meta.

“Hoy en día (el Meta Business Agent) es un agente de tareas básicas, pero Meta no lo va a dejar ahí, va a ir avanzando”, aclaró.

Suarez precisó que el agente de IA de Meta no puede hoy gestionar negociaciones complejas, reemplazar la experiencia del empresario, completar ventas o procesar pagos.

Meta ha lanzado sus agentes de IA para negocios hace un par de semanas en América Latina.

Los agentes de IA cada vez se implemetan en más operaciones. (Foto: Freepik)

Impresiones

“Veo (este tipo de agente) más eficiente para mypes en Perú para que puedan hacer funcionar su negocio”, opinó Jonathan Davey, CEO y fundador de Grupo P Latam.

Además, resaltó que la digitalización de los negocios y de sus procesos comerciales es muy importante, sobre todo para las empresas de menor escala.

“La configuración (del agente) es bastante autodidacta, no hay necesidad de ser especialista”, acotó.

Para Davey, no existe una actividad en particular que se beneficie con el uso de agentes de IA. “Automotriz, minería, B2B (negocio a negocio), educación, etc., todos se ven beneficiados. Simplemente hay que saber cómo lo utilizas para obtener mejores resultados”, apuntó.

“Me parece que es interesante (la propuesta de Meta) porque hoy en día la inmediatez en la gestión comercial o en distintas operaciones de soporte como cobranzas o atención al cliente es algo que es un pilar importante”, sostuvo Jorge Huamani Aguilar, jefe de producto de Centrum PUCP.

“Hoy en día las personas que buscan o necesitan distintos productos o servicios, lo que quieren es esa rapidez en sus respuestas o en sus soluciones”, añadió.

El consumo de los recursos ambientales por parte de esta tecnología es preocupante

En campañas

El 99% de las veces que se bloquea una línea de WhatsApp empresarial que envía mensajes se atribuye a que los usuarios lo reportan como spam, afirmó Andrés Suarez, de Meta. “Cuando se hacen campañas para contactar usuarios vía WhatApp, se debe tener consentimiento previo de parte de las personas. Ahora, que muchas empresas no lo cumplan, es algo que es imposible controlarlo”, agregó. El analista refirió, además, que WhatsApp es la aplicación “más personal” de los usuarios porque mediante ese medio se contacta a la familia y amigos.