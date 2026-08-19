Demanda. Las personas que buscan o necesitan distintos productos o servicios quieren rapidez en sus respuestas. (Imagen: Gemini)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Meta está poniendo a disposición de los negocios a nivel local y de la región un servicio de agentes de inteligencia artificial (IA) en WhatsApp, denominados Meta Business Agents, ¿en qué consiste?

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