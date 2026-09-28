Grupo Enhol, grupo familiar español de energías renovables presente desde hace más de 17 años en territorio peruano, sumó a la entidad financiera francesa de desarrollo Proparco y a Banco Santander como financistas de Illa, la central solar fotovoltaica que construye en Arequipa y que, según la compañía, será la de mayor tamaño del país cuando entre en operación.

El aporte se concreta mediante un préstamo senior de US$ 40 millones, que forma parte de un paquete de financiamiento de US$ 289 millones. Este incluye un tramo de US$ 250 millones bajo estructura mini-perm —deuda de plazo corto pensada para refinanciarse una vez que el activo esté operativo—, con vencimiento a siete años, suscrito por Santander, Proparco y otras entidades financieras internacionales de desarrollo, entre ellas el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de España.

Según Proparco, los recursos acompañarán a Illa durante su construcción y su puesta en marcha. “Esta transacción demuestra el valor de combinar las capacidades de estructuración y sindicación de las instituciones financieras privadas con la financiación a largo plazo, la experiencia medioambiental y social y la capacidad de reparto de riesgos de las instituciones financieras de desarrollo”, señaló Stanislas De La Riviere, director regional de Proparco al portal PVTECH.

El proyecto lla, con un capacidad instalada de 496 MW, se ubica en Arequipa y contará con 742,000 módulos fotovoltaicos y una línea de transmisión de 220 kV de 9.5 km.

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Operación del proyecto en 2027

Por su parte, el director financiero de Grupo Enhol, Roberto Aguado, agregó que el proyecto será el mayor proyecto solar de Perú cuando comience su operación comercial, la cual está programada para el próximo año. La compañía agregó que se espera que el proyecto represente el 2.5% del suministro eléctrico nacional de Perú.

En abril de este año, la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides), informó que la energía del proyecto ya tiene comprador: el 80% de la producción estará respaldado por un contrato de compraventa de largo plazo (PPA) con Kallpa Generación. La inversión total en la planta supera los US$ 350 millones.

Dicho proyecto contará con el respaldo de Cofides, que participa con US$ 40 millones. La institución financiera ha apoyado al grupo inversor navarro Enhol en el desarrollo, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la planta fotovoltaica, con una capacidad instalada de 396 megavatios (MW), en Arequipa.

Más solar a gran escala

El cierre del financiamiento se suma a otros avances de proyectos solares de gran escala en el país. A inicios de este año, la productora independiente de energía española Zelestra inició la construcción de un proyecto solar de 242 MW, para el que luego anunció financiamiento adicional.

Un informe publicado el año pasado por el gremio SolarPower Europe ubicó a Perú y Colombia en una nueva fase de diversificación energética. El Perú, en tanto, ha trazado la meta de que las fuentes solar y eólica alcancen el 20% de la generación eléctrica nacional al 2030, frente a menos del 10% en 2024.

El proyecto lla se ubica en Arequipa y contará con 742,000 módulos fotovoltaicos y una línea de transmisión de 220 kilovatios (kV) de 9.5 km. Además, aumentará la participación de las energías renovables no convencionales en la matriz energética peruana, hasta ahora dominada por la capacidad hidroeléctrica y térmica, y ha generado ya más de 600 empleos en el país.