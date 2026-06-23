Hanaqpampa contará con una potencia instalada de 140.8 MW y se ubicará en la provincia de Ilo, Moquegua.
Hanaqpampa contará con una potencia instalada de 140.8 MW y se ubicará en la provincia de Ilo, Moquegua.
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Redacción Gestión
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, empresa de capitales franceses, concretó un paso clave para poner en marcha un proyecto que viene desarrollando desde hace varios años y que forma parte de su estrategia de crecimiento en el segmento de energía renovable en Perú. ¿Cuál es el alcance del nuevo desarrollo?

Se trata de Hanaqpampa, una central solar de 140.8 MW proyectada en el distrito de El Algarrobal, en Ilo (Moquegua), que además comprende una línea de transmisión de 15.5 kilómetros para conectarse al (SEIN).

El proyecto demandará una inversión cercana a US$ 127 millones y constituye una de las principales apuestas de Engie para ampliar su capacidad de generación renovable en Perú.

Rumbo a su implementación, la empresa informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que ya concluyó la firma de los contratos requeridos para su ejecución.

La inversión estimada para la ejecución de Hanaqpampa asciende a aproximadamente US$ 127 millones. (Foto: Engie).
La inversión estimada para la ejecución de Hanaqpampa asciende a aproximadamente US$ 127 millones. (Foto: Engie).
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Hanaqpampa avanza hacia su fase de construcción

Hanaqpampa forma parte del portafolio de proyectos con el cual Engie busca ampliar su capacidad de generación de energía renovable en Perú.

La iniciativa había registrado avances regulatorios durante los últimos meses. En febrero de este año, la empresa informó que había obtenido la aprobación de la modificación de la concesión definitiva del proyecto, habilitándola para continuar con su desarrollo.

El proyecto solar Hanaqpampa incluye una línea de transmisión de 15.5 kilómetros para conectarse al SEIN.
El proyecto solar Hanaqpampa incluye una línea de transmisión de 15.5 kilómetros para conectarse al SEIN.
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Previamente, en 2025, Engie identificó a Hanaqpampa como uno de los proyectos renovables más avanzados de su cartera junto con la expansión de la central solar Intipampa, también ubicada en Moquegua.

La empresa señaló anteriormente que mantiene una cartera de orientada a atender la creciente demanda de energía renovable de clientes industriales y mineros, especialmente, en el sur del país.

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