Engie Energía Perú reportó una caída de 49% en su ebitda durante el primer trimestre del 2026, en un periodo marcado por la interrupción del gasoducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), que generó una emergencia energética de 14 días en el país y obligó a activar medidas de contingencia en el sistema eléctrico.

En detalle, registró un ebitda de US$ 34.4 millones, menor al mismo periodo del año anterior. De no haberse producido la interrupción del gas, el resultado operativo habría alcanzado los US$ 73.1 millones, según informó la empresa.

El impacto también se reflejó en la última línea. Engie reportó una pérdida neta de US$ 4.3 millones, en contraste con la utilidad de US$ 26.4 millones obtenida en el primer trimestre del 2025. Sin el evento, la utilidad habría sido de US$ 22.9 millones, de acuerdo con la compañía.

La contingencia obligó a activar centrales de generación a diésel durante dos semanas a nivel nacional, lo que elevó significativamente los costos de producción de energía. Según la empresa, el costo pasó de alrededor de US$ 30 por MWh a cerca de US$ 300 por MWh en ese periodo.

Impacto del corte de gas

Para hacer frente a la emergencia, Engie Energía Perú puso en operación sus centrales Ilo31 e Ilo41 utilizando diésel, como parte de las medidas para sostener el suministro eléctrico durante la interrupción del gas.

La CEO de la compañía, Myriam Akhoun, destacó que estas acciones permitieron cubrir una parte relevante de la demanda en el periodo crítico.

“En solo 14 días, ENGIE aportó cerca del 40% de la demanda eléctrica nacional de emergencia, evitando un racionamiento que habría impactado a millones de peruanos”, afirmó.

Engie cuenta con una capacidad instalada de 2,746 MW, equivalente al 18% del sistema eléctrico peruano. (Foto: SEIN).

En paralelo al impacto operativo, la empresa continuó avanzando en sus proyectos de expansión. En generación renovable, inició la operación comercial de la Central Solar Expansión Intipampa, incorporando 51.7 MW adicionales de capacidad, con lo que alcanza un total de 91.7 MW solares en Moquegua.

En el negocio de transmisión, su subsidiaria Engie Transmisión Perú firmó un acuerdo para adquirir el 100% de Terna Perú, concesionaria de la línea entre Aguaytía y Pucallpa. Tras esta operación, su portafolio alcanza 608 kilómetros de líneas en operación y 173 kilómetros en construcción.

Asimismo, la empresa informó que su junta de accionistas aprobó la distribución del 100% de los dividendos correspondientes al ejercicio 2025, por un total de US$ 76.8 millones.