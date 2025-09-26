Alupar Perú obtuvo la buena pro para la construcción de cuatro proyectos eléctricos de Instalaciones de Transmisión de Conexión (ITC), cuyas iniciativas beneficiarán a habitantes de las regiones de Arequipa, Lima, Apurímac y Puno.

Dichas obras son la nueva Subestación Palca 220 kV, LT 220 kV Palca-La Pascana, ampliaciones y Subestaciones asociadas (Arequipa); enlace 220 kV Planicie – Industriales, ampliación a 3er circuito (Lima); enlace 138 kV Abancay Nueva – Andahuaylas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Apurímac); y enlace 138 kV Derivación San Rafael - Ananea, ampliaciones y subestaciones asociadas (Puno).

Los proyectos —parte del grupo 3 del Plan de Transmisión 2023-2032— demandarán una inversión estimada de US$ 214 millones, a fin de fortalecer el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Al respecto, el director general de Electricidad del Minem (Ministerio de Energía y Minas), Joel Solís, señaló que la ejecución de estos proyectos de transmisión incrementará la capacidad de transporte de electricidad en el país y contribuirá a la confiabilidad y robustecimiento del sistema.

Alupar es una empresa brasileña. (Foto: Difusión)

El portafolio del brasileño Alupar

Alupar es un holding brasileño con actuación en el sector de energía, específicamente, en los segmentos de transmisión y generación, teniendo como objetivo desarrollar e invertir en proyectos relacionados al sector de energía en Brasil y en los demás países de Latinoamérica.

En el segmento de transmisión, Alupar tiene la concesión de 30 sistemas de transmisión, por un total de 7.964 kilómetros de líneas de transmisión, a través concesiones con un plazo de 30 años, que se encuentran en Brasil y una perpetua en Colombia.