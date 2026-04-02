Kallpa. (Foto: Difusión)
Kallpa. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Kallpa Generación anunció que el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional -COES- autorizó el inicio de la operación comercial de Sunny Expansión a partir de las 00:00 del 3 de abril de 2026.

En octubre pasado, había entrado en operación comercial la Central Solar Fotovoltaica Sunny, ubicada en La Joya, Arequipa, que, a partir de la fecha, junto a Sunny Expansión, incrementa su capacidad a 345 MW.

La consolidación de este proyecto permite a la compañía generar energía eficiente y competitiva, acorde a las necesidades y las señales que brinda el mercado.

LEA TAMBIÉN: Perú promoverá la generación de energía nuclear vía nueva ley, ¿qué se dispone?

TE PUEDE INTERESAR

Engie Energía Perú mejora utilidades y avanza en proyectos de energía solar
Energía solar en Loreto y Arequipa: proyectos con diferentes rumbos tras decisión del Minem
Engie Perú con hasta US$ 600 millones del IFC: más energía solar y eólica en camino

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.