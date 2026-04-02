Kallpa Generación anunció que el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional -COES- autorizó el inicio de la operación comercial de Sunny Expansión a partir de las 00:00 del 3 de abril de 2026.

En octubre pasado, había entrado en operación comercial la Central Solar Fotovoltaica Sunny, ubicada en La Joya, Arequipa, que, a partir de la fecha, junto a Sunny Expansión, incrementa su capacidad a 345 MW.

La consolidación de este proyecto permite a la compañía generar energía eficiente y competitiva, acorde a las necesidades y las señales que brinda el mercado.