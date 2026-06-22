Tras consolidar su presencia en generación hidroeléctrica y avanzar en energía solar, Statkraft Perú decidió dar un nuevo paso en su estrategia de crecimiento. La empresa anunció la construcción del proyecto eólico Emma, ubicado en Piura y con una capacidad instalada de 72 megavatios (MW), que marcará su ingreso al desarrollo de energía eólica en el país. ¿Qué impacto tendrá esta apuesta en el mercado energético peruano?

Con la incorporación de Emma, la compañía completará un portafolio basado en tres tecnologías renovables: hidroeléctrica, solar y eólica. La empresa considera que esta combinación le permitirá ofrecer soluciones energéticas más resilientes y eficientes para actividades de alta demanda como la minería y la agroindustria.

Además, Statkraft sostuvo que el inicio de operaciones del parque eólico contribuirá a mejorar la competitividad de los precios de la energía en el país, apoyado en menores costos y una mayor competencia dentro del mercado eléctrico.

Parque eólicoEl parque eólico estará ubicado en Piura y contará con una capacidad instalada de 72 MW.

¿Por qué Piura es clave para el proyecto Emma?

La ubicación del parque eólico permitirá a la empresa ampliar su presencia hacia el norte del país y atender de manera más directa la demanda energética de esa zona. Asimismo, complementará el portafolio hidroeléctrico de la compañía, reduciendo la dependencia de la variabilidad hidrológica y fortaleciendo la estabilidad del suministro para clientes que demandan energía renovable.

Otro de los atributos destacados por la empresa es la calidad del recurso eólico disponible en la zona. Según Statkraft, Emma contará con factores de planta superiores al 50%, un indicador que refleja la capacidad de generación efectiva del proyecto y que contribuiría a mejorar su desempeño operativo.

“Con el proyecto Emma damos un paso decisivo en nuestra consolidación en el Perú y en la ejecución de nuestra ruta de crecimiento. Al sumar esta nueva fuente renovable a nuestra base hidroeléctrica, fortalecemos un portafolio de tres tecnologías complementarias”, señaló Enzo Contreras, country manager de Statkraft Perú.

La compañía busca fortalecer su presencia en el norte del país con el desarrollo del parque eólico Emma.

Emma no es el único proyecto renovable en la cartera de Statkraft. En abril, la empresa presentó ante el Senace el proyecto eólico Flug, en Lambayeque, una iniciativa valorizada en alrededor de US$ 487 millones que actualmente se encuentra en evaluación. La compañía también desarrolla el parque solar Lupi, en Moquegua, como parte de su estrategia para diversificar su matriz de generación en el país.

¿Cómo encaja Emma en la estrategia de crecimiento de Statkraft?

Durante la fase de construcción, la compañía indicó que priorizará la contratación de trabajadores y proveedores locales, con el objetivo de generar oportunidades económicas en las zonas de influencia del proyecto.

Asimismo, aseguró que Emma será desarrollado bajo estándares internacionales de sostenibilidad y derechos humanos, incluyendo el cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental aprobado para la protección de la biodiversidad local y la implementación de condiciones laborales adecuadas para sus contratistas.

Actualmente, Statkraft opera siete centrales hidroeléctricas en el país y continúa ampliando su portafolio de generación renovable como parte de su estrategia de crecimiento.