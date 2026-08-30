Actualmente, La Libertad cuenta con condiciones favorables para el desarrollo de proyectos de generación de energía solar, debido a su ubicación y niveles de irradiación. Aunque la región todavía no cuenta con un gran parque solar en operación comparable con los que existen en el sur, sí registra iniciativas en desarrollo. A nivel nacional, el potencial técnico solar supera los 937,000 megavatios (MW), mientras que se proyectan nuevas inversiones para ampliar la generación fotovoltaica. ¿Qué novedades tiene el norte en este escenario?

En este escenario, la “Central Solar Fotovoltaica El Rocío 1.53 MWp (megavatios pico)” es una de las iniciativas que avanza en La Libertad. En detalle, la empresa El Rocío solicitó ante la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad la concesión definitiva de generación eléctrica con recursos energéticos renovables para este proyecto, que estará ubicado en el sector Santa Elena, distrito y provincia de Virú.

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Según el aviso publicado en el boletín de Normas Legales de El Peruano, la solicitud forma parte del procedimiento establecido para obtener la concesión definitiva.

La Central Solar Fotovoltaica El Rocío proyecta una potencia de 1.53 MWp y estará ubicada en el sector Santa Elena, en Virú. Foto: Andina

¿En qué etapa se encuentra?

Actualmente, la solicitud se encuentra en trámite. La documentación, explica el aviso, puede ser consultada por los interesados en la Municipalidad Distrital de Virú, la Municipalidad Provincial de Virú y la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad.

Los interesados también pueden presentar recomendaciones, sugerencias u observaciones sobre la solicitud de evaluación de la concesión. Las oposiciones podrán formularse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la última publicación.

Asimismo, quienes requieran una copia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) deberán solicitarla por escrito ante la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad.

La energía solar fotovoltaica aprovecha la radiación del sol mediante paneles para generar electricidad. Foto: Andina

¿Quién es El Rocío?

El Rocío, empresa a cargo del proyecto, forma parte del Grupo Rocío, un grupo empresarial familiar con presencia en La Libertad desde 1967.

Según la información corporativa del grupo, El Rocío está vinculada al rubro avícola, junto con Avícola del Norte y Aviagen Perú. El grupo cuenta, además, con distintas líneas de negocio.