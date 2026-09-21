En este contexto, las plataformas de inversión digital permiten acceder a mercados internacionales desde internet, aunque también implican riesgos que deben conocerse antes de operar.

Para los hogares, el escenario económico empieza a plantear una preocupación concreta: cómo mantener el poder adquisitivo de sus recursos frente a un contexto de mayores precios. En julio de 2026, la inflación anualizada en el Perú llegó a 4.07%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), por encima del rango meta de entre 1% y 3% establecido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El comportamiento de los precios también se refleja en las expectativas de los agentes económicos y en las decisiones de ahorro e inversión. Frente a ello, algunas personas empiezan a considerar instrumentos distintos a los productos financieros tradicionales y buscan acceder a mercados internacionales mediante plataformas digitales.

Los aranceles de Estados Unidos añaden incertidumbre al escenario internacional

A este contexto se suma la incertidumbre generada por las nuevas medidas comerciales de Estados Unidos. En julio, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció medidas arancelarias bajo la Sección 301 dirigidas a 60 economías, con tasas de 10% o 12.5%, dependiendo de las condiciones establecidas para cada economía. La medida estuvo vinculada a investigaciones relacionadas con la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

Para economías abiertas como la peruana, este tipo de medidas puede generar preocupación por sus posibles efectos sobre el comercio exterior y el flujo de divisas. Un menor dinamismo de las exportaciones podría generar presiones sobre el tipo de cambio, aunque la cotización del sol también depende de otros factores, como los flujos de capital, los precios de las materias primas y las condiciones de los mercados internacionales.

Para los hogares, las variaciones del tipo de cambio pueden tener un efecto sobre el precio de productos y servicios vinculados directa o indirectamente con bienes importados. Por ello, el comportamiento del sol se convierte en otro elemento que algunos ahorristas consideran al momento de decidir cómo diversificar sus recursos.

Los productos de ahorro tradicionales enfrentan un nuevo escenario

El contexto también plantea un reto para quienes mantienen una estrategia de ahorro principalmente conservadora. El BCRP mantiene su tasa de referencia en 4.25% desde septiembre de 2025, nivel que se mantuvo durante los primeros ocho meses de 2026.

Cuando el rendimiento de un producto de ahorro se encuentra cerca de la inflación, el retorno real puede ser reducido o incluso negativo una vez considerados los efectos del aumento de precios y otros costos asociados. Esto no significa que los depósitos tradicionales dejen de cumplir una función, sino que algunos ahorristas pueden buscar complementar estas alternativas con otros instrumentos.

En ese escenario, la diversificación aparece como una estrategia que permite distribuir los recursos entre diferentes activos y mercados, en lugar de concentrarlos en una sola alternativa.

OneRoyal facilita el acceso a mercados internacionales

Una de las opciones disponibles para quienes buscan explorar los mercados financieros internacionales son los brókeres digitales. Entre ellos se encuentra OneRoyal, plataforma que ofrece acceso a más de 2,000 instrumentos financieros, incluyendo forex, acciones, materias primas, índices y criptomonedas, a través de plataformas como MetaTrader 4 y MetaTrader 5.

La compañía señala que opera desde 2006 y cuenta con regulación en distintas jurisdicciones, entre ellas Australia y Chipre. También indica que la marca está regulada por organismos como ASIC y CySEC, además de otras jurisdicciones.

En cuanto al acceso, OneRoyal ofrece cuentas con un depósito mínimo anunciado desde US$5, aunque precisa que este monto puede variar según el proveedor de pago y el país de residencia del cliente. Su cuenta Classic, por ejemplo, no cobra comisión por operación y ofrece acceso a más de 2,000 instrumentos.

La posibilidad de comenzar con montos relativamente bajos reduce la barrera de entrada para quienes desean conocer este tipo de mercados. Sin embargo, el monto mínimo requerido para abrir una cuenta no debe confundirse con el nivel de riesgo de las operaciones.

Las divisas pueden formar parte de una estrategia de diversificación, pero con riesgos

Una de las alternativas disponibles en estas plataformas es la negociación de pares de divisas. A diferencia de la compra física de dólares en una casa de cambio, operar mediante instrumentos financieros permite tomar posiciones sobre el comportamiento de determinados activos sin necesidad de mantener físicamente la moneda.

Sin embargo, existen diferencias importantes. En particular, los contratos por diferencia (CFDs) son instrumentos apalancados, por lo que las pérdidas pueden aumentar rápidamente cuando el mercado se mueve en contra de la posición tomada. La propia OneRoyal advierte que el trading online con instrumentos financieros apalancados implica un alto nivel de riesgo y puede ocasionar la pérdida parcial o total de los fondos invertidos.

Por ello, utilizar estos instrumentos como parte de una estrategia de diversificación requiere entender previamente cómo funcionan, qué costos tienen y cuánto riesgo puede asumir cada inversionista.

La educación financiera es clave antes de operar

El acceso digital a los mercados financieros también hace que la educación financiera cobre mayor importancia. Antes de realizar una operación, resulta necesario comprender conceptos como apalancamiento, spreads, comisiones, margen, volatilidad y costos de mantener posiciones abiertas.

Una alternativa para familiarizarse con estas herramientas son las cuentas demo, que permiten conocer el funcionamiento de las plataformas y practicar operaciones sin exponer inicialmente dinero real. A partir de allí, cada inversionista puede evaluar si estos instrumentos son compatibles con sus objetivos, experiencia y tolerancia al riesgo.

OneRoyal cuenta, además, con diferentes modalidades de cuenta. Su oferta incluye una cuenta Classic, con comisión de US$0 y spreads desde 1.4 pips, y una cuenta ECN, con spreads desde 0 pips y una comisión de US$3.50 por lado y por lote.

La diferencia entre estas alternativas muestra la importancia de revisar las condiciones de cada cuenta antes de operar. El objetivo no debería ser buscar una rentabilidad determinada en el corto plazo, sino comprender las características de cada instrumento y administrar el riesgo de acuerdo con la situación financiera de cada persona.

En un escenario marcado por una inflación superior al rango meta del BCRP, cambios en el tipo de cambio y mayor incertidumbre en los mercados internacionales, los ahorristas peruanos cuentan hoy con más opciones digitales para acceder a instrumentos financieros globales. Pero esa mayor accesibilidad también exige mayor información: diversificar no elimina el riesgo y ninguna plataforma puede garantizar que una inversión preserve o incremente el valor del capital.